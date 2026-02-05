Türkiye’de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren nafaka düzenlemesinde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Mevcut sistemde yer alan ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan "süresiz nafaka" uygulaması, yerini evlilik süresini baz alan "kademeli model"e bırakmaya hazırlanıyor.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, yeni düzenlemede temel kriter evliliğin ne kadar sürdüğü olacak. Mahkemeler, eşlerin mağduriyetini önlemek ile ödeme yükümlülüğünü makul bir süreye çekmek arasında bir DENGE kuracak.

Masadaki taslağa göre öngörülen süreler şöyle:

MAĞDURİYETİN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Düzenlemenin temel amacı, kısa süren evliliklerin ardından ömür boyu süren nafaka yükümlülüğünün yarattığı adaletsizlik algısını ortadan kaldırmak. Ancak çalışma kapsamında; çocuklu aileler, çalışamayacak durumda olan eşler ve yaşlılık gibi özel durumlar için ayrık maddelerin de yer alması bekleniyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Eğer düzenleme yasalaşırsa, yeni boşanma davalarında hakimler bu süre sınırlarını baz alarak karar verecek. Eski dosyaların bu durumdan nasıl etkileneceği ise hukuk çevrelerinde en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Önemli Not: Söz konusu model henüz değerlendirme aşamasında olup, Meclis sürecinde sürelerde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Süresiz nafaka tamamen mi kaldırılıyor? Şu anki taslak üzerinde yapılan çalışmalar, nafakayı "ömür boyu" olmaktan çıkarıp belirli bir süre sınırına (evlilik süresine bağlı olarak) çekmeyi hedefliyor. Yani "süresiz" ibaresinin yerini "kademeli süre" sisteminin alması bekleniyor.

2. Çocuk nafakası (iştirak nafakası) bu düzenlemeden etkilenecek mi? Hayır, bu düzenleme esas olarak eşe ödenen yoksulluk nafakasını kapsamaktadır. Çocukların bakımı ve eğitimi için ödenen iştirak nafakası, çocuğun yaşı ve eğitim durumu gibi kriterlere göre devam edecektir.

3. Hali hazırda nafaka ödeyenler bu yeni yasadan yararlanabilecek mi? Yasanın "geriye dönük" işleyip işlemeyeceği en kritik nokta. Genellikle bu tür yasal düzenlemeler yeni davaları kapsar; ancak mevcut nafaka mahkumiyetleri için "uyarlama davası" açma hakkı tanınıp tanınmayacağı Meclis’teki nihai metinle netleşecek.

4. Evlilik süresinden daha uzun süre nafaka ödenmesi adaletsiz değil mi? Yeni modelde, örneğin 3 yıllık evliliğe 5 yıl nafaka öngörülmesinin sebebi, boşanan eşin ekonomik hayata katılması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için bir "geçiş süreci" tanımaktır.

5. 15 yıldan fazla süren evliliklerde durum ne olacak? Çalışmalar devam etmekle birlikte, çok uzun süreli evliliklerde (örneğin 20-25 yıl üzeri) veya eşin yaşlı/çalışamaz durumda olduğu özel vakalarda hakimin takdir yetkisinin korunması veya sürenin daha uzun tutulması seçenekleri masada.