Adaylar, seçme süreçlerini başarıyla tamamladıktan sonra şu aşamalardan geçecek:

• Temel Eğitim: 15 ila 18 ay süren yoğun teorik ve uygulamalı uçuş eğitimi.

• Tip Eğitimi: Mezuniyet sonrası, THY filosundaki uçak tiplerine yönelik 3 ila 6 aylık uzmanlaşma eğitimi.

BAŞVURU İÇİN TEMEL KOŞULLAR

Adayların başvuruda bulunabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

• Eğitim: En az lisans mezunu olmak (bölüm fark etmeksizin).

• Yaş: 01.01.1996 ile 31.12.2005 tarihleri arasında doğmuş olmak.

• Fiziksel Standartlar: 160 cm - 195 cm arası boy ve 20-30 arası beden kitle endeksi (BKE).

• Yabancı Dil: IELTS (6), PTE (53) veya TOEFL (60) puanlarından birine sahip olmak (Belgesi olmayanlara online İngilizce testi sonrası ek süre tanınmaktadır).

• Askerlik: Tamamlanmış veya eğitim başlangıcı itibarıyla en az 2 yıl tecilli olmak.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK DETAYLAR

• Geçmiş Deneyim: Daha önce herhangi bir sivil havacılık pilot eğitim programına (PPL, CPL vb.) katılmamış olmak şarttır.

• Mezuniyet Süresi: Lisans eğitiminin, normal süresinden itibaren en geç 2 yıl 1 ay içinde tamamlanmış olması beklenmektedir.

• Adli Sicil: Temiz bir adli sicil kaydına sahip olunmalıdır.

SON BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

Başvurular sadece THY Kariyer Portalı üzerinden çevrim içi olarak kabul edilmektedir.

Adayların e-Devlet üzerinden alacakları transkript, adli sicil kaydı ve SGK hizmet dökümü belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Son Başvuru: 27 Mart 2026, Saat 15:00.