Teknoloji dünyasında veri gizliliği tartışmaları sürerken, Google'dan "mahremiyet" odaklı önemli bir geri adım geldi.

Şirket, akıllı cihazlarda kullanılan Google Assistant (Google Asistan) yazılımının, kullanıcıların bilgisi dışında ortam dinlemesi yaptığı iddiaları üzerine açılan davayı kapatmak için 68 milyon dolarlık bir fon ayırdı.

"HEY GOOGLE" DENMESE BİLE KAYIT ALINDI

Kuzey California Federal Mahkemesi'ne sunulan dava dosyasındaki detaylar, kullanıcıların endişelerini haklı çıkarır nitelikte.

İddianameye göre Google Asistan; yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi tetikleyici komutlar verildiğinde veya manuel bir butona basıldığında devreye girmesi gerekirken, bu eylemler gerçekleşmediği anlarda da aktifleşti.

İddia makamı, bu "hayalet kayıtların" kullanıcıların ev içi konuşmalarını, özel anlarını ve ticari sırlarını izinsiz bir şekilde veri tabanına işlediğini öne sürdü.

Söz konusu güvenlik açığının sadece telefonları değil; akıllı ev hoparlörlerini, tabletleri, dizüstü bilgisayarları ve kablosuz kulaklıkları da kapsadığı belirtildi.

ŞİRKETİN SAVUNMASI: "RİSK VE MALİYETİ ÖNLEMEK"

Google cephesi ise suçlamaları doğrudan kabul etmek yerine, sürecin yönetimine odaklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın gerekçesi olarak; yıllar sürebilecek belirsiz bir hukuki sürecin getireceği maliyet ve risklerin önüne geçme isteği gösterildi.

Anlaşmanın resmiyet kazanması ve ödemelerin başlayabilmesi için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman’ın nihai onayı bekleniyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN "GİZLİLİK" FATURASI KABARIYOR

Google'ın bu adımı, sektördeki diğer devlerin benzer hamlelerini takip ediyor. Henüz geçtiğimiz haftalarda (3 Ocak), bir diğer teknoloji devi Apple da sesli asistanı Siri'nin kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan benzer bir davada 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Arka arkaya gelen bu milyon dolarlık uzlaşmalar, "Akıllı cihazlarımız bizi ne kadar dinliyor?" sorusunu yeniden gündeme taşırken, şirketlerin mahremiyet ihlalleri konusundaki hukuki baskılara karşı nakdi uzlaşma yolunu tercih ettiğini gösteriyor.