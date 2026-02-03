Türkiye ekonomisinde sıkılaşma adımları, kredi kartı limitlerine getirilen sert kısıtlamalarla yeni bir boyuta taşındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Merkez Bankası (TCMB) koordinasyonunda açıklanan yeni makro ihtiyati tedbirler hem yapılandırma fırsatlarını hem de yüklü limit düşüşlerini beraberinde getirdi.

BDDK'dan yeni hamle! Kart borçlarına 48 ay vade, limitlerde yüzde 50-80 oranında azaltma kararı

LİMİTLERDE BÜYÜK KESİNTİ: KİM NE KADAR ETKİLENECEK?

Yeni düzenleme ile kredi kartı limitleri, belgelenmiş gelir esas alınarak yeniden tanımlanıyor. Özellikle yüksek limitli kart sahipleri için tablo oldukça sert:

• 400 bin - 750 bin TL arası limitler: yüzde 50 oranında düşürülecek.

• 750 bin TL üzeri limitler: yüzde 80 oranında azaltılacak.

• Yapılandırma Müjdesi: Borcu gecikmiş bireysel kredi ve kredi kartları için 3 ay içinde başvurulması halinde 48 aya kadar vade imkânı sağlandı.

Kredi kartı limitleri düşüyor: Özel okul taksitleri nasıl ödenecek?

İLKER ÖNEL: "KOBİ'LERİN İŞLERİ DURMA NOKTASINA GELEBİLİR"

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, alınan kararların reel sektör üzerindeki olası tahribatına dikkat çekti.

Yapılandırma adımını olumlu bulsa da limit kısıtlamasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Önel, şunları söyledi:

“Kredi kartı limitlerindeki kısıtlama, tüketicinin harcama esnekliğini yok ederek tüketimde ani bir yavaşlamaya yol açacak. Bu durum başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerde durgunluğa neden olacak ve nakit ihtiyacını karşılamayı imkânsız hale getirecek.”

"KAYIT DIŞI EKONOMİ HORTLAYABİLİR"

Önel, kredi kartı kullanımının azalmasının ekonomi yönetiminin "kayıt dışı ile mücadele" hedefiyle çeliştiğini savundu.

Kartlı ödemelerin işlemleri kayıt altına alan en güçlü araç olduğunu hatırlatan Önel, "Limit kısıtlaması, piyasadaki kayıt dışı işlemleri artırır ve son dönemde IBAN’la ödeme gibi uygulamaların önüne geçmek için alınan tedbirlerle tezat oluşturur" dedi.

EĞİTİMDEN SİGORTAYA "YÜKSEK VOLÜM" RİSKİ

Kredi kartlarının sadece günlük alışverişte değil, özel okul taksitleri, sigorta ödemeleri ve tatil gibi yüklü harcamalarda da temel ödeme aracı olduğunu belirten Önel, bu avantajın tüketicinin elinden alınmasının sosyal ve ekonomik yeni sorunlar doğuracağını ifade etti.

Ayrıca küçük işletmelerin hammadde tedarikinde kredi kartlarını bir finansman aracı olarak kullandığını hatırlatarak, bu kısıtın üretim çarklarını da yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.