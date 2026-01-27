Bir süredir hukuk mücadelesi veren Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO), mahkeme koridorlarındaki stresli sürece rağmen Borsa İstanbul'da dikkat çekici bir performans sergiledi.

MAHKEME "KORUMA KALKANI"NI UZATTI

Şirketin bağlı ortaklığı Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. ile birlikte yürüttüğü konkordato sürecinde kritik bir viraj dönüldü.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısını toparlayabilmesi adına verilen geçici mühlet kararını 07.11.2025 tarihine kadar uzattı.

Bu karar, son 2-3 yıldır Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemeleri'nde (1. ve 3. Asliye) alacaklılar tarafından açılan iflas davalarıyla boğuşan şirket için hayati bir "nefes alma" süreci anlamına geliyor.

Şirket yönetimi, bu süreci "son çıkış yolu" olarak görürken, faaliyetlerini şu anda konkordato komiserlerinin denetiminde sürdürüyor.

YILLIK BAZDA KAYIP, GÜNLÜK BAZDA TAVAN

Yıllık bazda yatırımcısına kayıp yaşatan YGYO hisseleri, bugünkü işlem gününe hızlı bir giriş yaptı.

Şirket hisseleri açılış seansında tavan fiyata ulaşarak 1,59 TL seviyesini gördü. Hissenin mali tablolarındaki belirsizliğe rağmen açılışta gerçekleşen 4.791.751,20 TL’lik yüksek işlem hacmi dikkat çekici oldu.

Piyasa uzmanları, konkordato sürecinin nihai sonucunun yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.