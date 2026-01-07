Venezuela’da çarşamba gününden bu yana finans piyasalarında olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Ülke lideri Nicolás Maduro’nun, ABD’ye bağlı güçler tarafından düzenlenen askeri operasyonla ele geçirilmesinin ardından Caracas Borsası’nın ana endeksi IBC’de sert yükselişler kaydedildi. Yatırımcılar, Maduro’nun tutuklanmasını siyasi belirsizliği azaltan bir kırılma noktası olarak değerlendirirken, endeks kısa sürede çift haneli artışlarla güçlü bir ralli yaptı.

Caracas Borsası’nda işlem gören IBC Endeksi, ABD operasyonunun hemen ardından 23 Aralık sonrasında başlayan yükseliş eğilimini hızlandırarak önce %16’yı aştı, ardından tek bir seansta yaklaşık %50’lik dev bir sıçrama kaydetti. Bu artışlar toplamda Ocak ayı başından bu yana yaklaşık %75’lik bir yükseliş trendine işaret ediyor. Piyasa uzmanları, bu sert rallinin arkasında Maduro’nun yönetiminden olası uzaklaşma, uluslararası yaptırımların hafifletilmesi beklentisi ve dış yatırımcı ilgisinin artması gibi faktörler olduğunu belirtiyor.

Yatırımcılar, uzun süredir devam eden ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve siyasi istikrarsızlıkla anılan Venezuela’da, Maduro’nun yerini alacak yeni bir yönetimle birlikte ekonomik reform sürecinin başlayabileceğini düşünüyor. Bu beklenti, özellikle ülkenin sahip olduğu dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervleri ve sektörün yeniden yapılandırılması umudunu tetikledi.