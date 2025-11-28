Aşkın, ABD'den gelen karışık veri akışının ardından bir dönem 4.000 dolar seviyelerine gerileyen ons altının, Fed'den gelen daha yumuşak tonlu mesajlarla yeniden 4.150 dolar seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Son açıklamaların, Aralık ayında bir faiz indiriminin büyük ölçüde kesinleştiğini gösterdiğini vurgulayan Aşkın, kısa vadede altının 4.150–4.250 dolar bandına yükselebileceğini öngördü.

Aralık ayının ortasından sonra işlem hacminin düşmesi beklentisiyle, altının yıl sonunu 4.000–4.150 dolar bandında dalgalanarak tamamlayabileceğini dile getirdi.

2026 İÇİN YATAY BANT UYARISI

Önümüzdeki yıl için altının daha güçlü bir hareket potansiyeli taşıdığını belirten Aşkın, jeopolitik risklerin azalması ve Fed’in faiz indirim sürecinin devam etmesi halinde, ons altının yıl içinde 4.600–4.700 dolar seviyelerini test edebileceğini ifade etti.

Ancak Ekonomist Aşkın, 2024 ve 2025'te görülen güçlü artışların 2026'da aynı ölçüde tekrarlanmayacağı konusunda yatırımcıları uyardı.

Aşkın'a göre, altın genel olarak yatay, zaman zaman yukarı hareketler gösteren, zaman zaman da sert düzeltmelerle ilerleyen bir bant hareketi sergileyebilir.

Yatırımcı Uyarısı: "Altında son iki yıldaki yükselişe bakarak 'bu yıl da benzer bir artış olur' şeklinde basit bir beklentiyle hareket edilmemesi gerektiğini," belirterek yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER

Destekler: 3.900 ve 4.000 dolar.

Direnç: 4.200–4.250 dolar aralığı.

