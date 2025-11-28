Piyasaların "uyuyan devi" gümüş, sonunda uyandı. Özellikle Çin kaynaklı haber akışıyla beraber ons fiyatı 55.33 doları görerek tarihi bir rekora imza attı. Altın yatırımcısı yerinde sayarken, gümüş yatırımcısı bayram ediyor. Peki, ne oldu da gümüş bir anda fişekledi?

ADRES ÇİN: DEPOLARDA MAL KALMADI!

Bu yükselişin arkasında spekülasyon değil, gerçek bir "kıtlık" var. Dünyanın fabrikası Çin'de işler çığırından çıktı.

Güneş Paneli Çılgınlığı: Çin, yeni nesil güneş enerjisi panelleri için piyasadaki gümüşü süpürge gibi çekti.

Stoklar Eridi: Şanghay borsasında gümüş stokları son 10 yılın dibini gördü. Fabrikalar üretim durmasın diye fiyata bakmadan alım yapınca, "Short Squeeze" (Sıkışma) yaşandı ve fiyatlar patladı.

NEDEN 55 DOLAR ÇOK ÖNEMLİ?

Teknik analizde yıllardır "Burası Everest Tepesi, buradan dönülür" denilen 50 dolar seviyesi bile artık geride kaldı. 55 doların üzerindeki kalıcılık, gümüşün önündeki baraj kapaklarının tamamen açıldığı anlamına geliyor. Finans dünyası şu an şunu konuşuyor: "Gümüş zincirlerini kırdı, artık tutulamaz mı?"

TÜRK YATIRIMCISI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kapalıçarşı'da ve banka uygulamalarında gözler gram gümüşe çevrildi.

Dolar kuru sabit kalsa bile, Ons tarafındaki bu %75'i bulan yıllık yükseliş, içeride Gram Gümüş fiyatlarını yukarı fişekliyor.

Yastık altı yatırımcısı şu an harıl harıl hesap yapıyor: "Altınları bozup gümüşe geçmek için geç mi kaldım, yoksa ralli daha yeni mi başlıyor?"

Son Söz: Trend yukarı, heyecan yüksek. Ancak uzmanlar uyarıyor: "55 Dolar çok dik bir yokuş. Tren hızlı gidiyor, binerken dikkatli olun!" Ama görünen köy kılavuz istemez; Gümüşte yeni bir devir başladı.