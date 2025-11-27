Deutsche Bank yayımladığı son emtia analiz raporunda, gümüşün halen altına kıyasla tarihi ortalamalara göre ciddi şekilde iskontolu olduğunu vurguladı. Bankaya göre altın-gümüş rasyosu uzun süredir dengesiz seviyelerde bulunuyor ve bu durum gümüş lehine güçlü bir düzeltme potansiyeline işaret ediyor.

Raporda, küresel enflasyon görünümünün tam olarak kontrol altına alınamamış olması, merkez bankalarının temkinli faiz politikaları ve jeopolitik risklerin artması gibi unsurların değerli metallere olan talebi güçlendirdiği ifade edildi. Deutsche Bank analistleri, bu sürecin özellikle sanayi talebi yüksek olan gümüş için daha agresif fiyat hareketlerine zemin hazırlayabileceğini belirtti.

SANAYİ TALEBİ GÜMÜŞÜ ALTINDAN AYRIŞTIRIYOR

Gümüş, sadece değerli metal olarak değil, aynı zamanda sanayi metali kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, yarı iletkenler ve savunma sanayiinde artan kullanım, küresel gümüş talebini yapısal olarak destekliyor. Deutsche Bank, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlanmanın gümüş talebini daha da artıracağına dikkat çekti.

Bu yönüyle gümüş, altından farklı olarak sadece güvenli liman hareketlerine değil, küresel büyüme ve teknoloji yatırımlarına da güçlü şekilde duyarlılık gösteriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM GÜÇLENİYOR

Piyasa tarafında ise gümüşte teknik görünüm de yukarı yönlü sinyaller üretmeye başladı. Uzun süredir baskı altında kalan ons gümüş, kritik direnç seviyelerine yaklaşırken hacimli yükselişler dikkat çekiyor. Analistlere göre kısa vadede bu seviyelerin aşılması halinde alımların daha da hızlanması mümkün.

Özellikle son yükselişin zayıf bir tepki hareketi değil, güçlü işlem hacmiyle desteklenmesi, hareketin kalıcılığına yönelik beklentileri artırıyor.

GÖZLER FED VE DOLAR ENDEKSİNDE

Önümüzdeki süreçte gümüş fiyatlamasında ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, dolar endeksinin seyri ve küresel resesyon beklentileri belirleyici olacak. Doların zayıflaması ve faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi, gümüş dahil tüm değerli metaller için yukarı yönlü alan açabilir.

Deutsche Bank, yılın devamında faiz indirimi beklentilerinin netleşmesi halinde gümüşün altına kıyasla daha yüksek getiri potansiyeli sunabileceği görüşünü öne çıkarıyor.

PİYASALARDA YENİ BİR HİKÂYE YAZILIYOR MU?

Son yükseliş, henüz kesin bir ralli başlangıcı olarak tanımlanmasa da, gümüş cephesinde uzun süredir görülmeyen bir fiyatlama davranışına işaret ediyor. Hem makroekonomik koşullar hem de sanayi talebi tarafındaki güçlü beklentiler, gümüşü yeniden küresel yatırımcıların radarına sokmuş durumda.

Önümüzdeki günlerde fiyat hareketlerinin kalıcılığı ve işlem hacmi, “gümüşte büyük ralli” senaryosunun gerçek olup olmayacağını netleştirecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.