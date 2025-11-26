Banka, gümüş fiyatlarındaki mevcut yükselişin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, "Asıl film 2026'da başlıyor" sinyali verdi.

JPMorgan emtia analistleri, gümüşün hem ons hem de gram bazında önümüzdeki 12-18 ay boyunca "yapısal bir boğa piyasasına" (yükseliş trendine) gireceğini öngörüyor.

1. "YÜKSELİŞ YENİ BAŞLIYOR"

Raporda, Fed'in faiz indirim döngüsünün ve küresel endüstriyel talebin (özellikle güneş enerjisi ve yeşil teknoloji) gümüşü desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Şu anki fiyat hareketleri, analistler tarafından "büyük rallinin fragmanı" olarak nitelendiriliyor.

2. 2025 SONU VE 2026 HEDEFLERİ

• Ons Gümüş: Banka, 2025 yılını güçlü bir kapanışla bitirmeyi beklerken, 2026 yılı için ons gümüş hedefini yukarı yönlü revize etti. Hedeflerin 55-60 Dolar bandına doğru uzanabileceği belirtiliyor.



• Gram Gümüş: JPMorgan'ın Dolar/TL için 53,00 seviyesinin aşılacağı yönündeki tahmini ile birleştiğinde, gram gümüşte "çifte kazanç" (hem onstan hem dolardan artış) etkisi bekleniyor. Bu senaryoda gram gümüşün 2026'da 100 TL sınırını zorlayabileceği konuşuluyor.

3. ARZ AÇIĞI UYARISI

Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise "fiziki arz açığı". Gümüşe olan talebin, maden üretiminden daha hızlı arttığına dikkat çekilerek, bu durumun fiyatları yukarı iten en temel yakıt olacağı ifade edildi.

UZMAN YORUMU: NE ANLAMA GELİYOR?

Bu rapor, gümüş yatırımcısı için şu anlama geliyor:

"Piyasadaki günlük dalgalanmalara takılmayın. Büyük resimde gümüş, hem sanayi metali olması hem de değerli maden statüsüyle 2026'nın yıldızı olmaya aday. Düşüşler alım fırsatı olarak görülebilir."

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Finansal kararlarınız için yetkili kurumların açıklamalarını ve kendi risk profilinizi dikkate alınız.