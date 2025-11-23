ABD merkezli "altın kiralama" modelinin Türkiye’ye geleceğinin konuşulduğu şu günlerde, ekonomi kulislerinde yeni bir senaryo daha dillendirilmeye başlandı. Türkiye'de sessiz sedasız 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan "Yastık Altı Gümüşü" için de kiralama sistemi masada mı?

Türkiye’de yastık altındaki 300 milyar dolarlık altının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürerken, gözler sanayide sıkça tercih edelin ve son dönemde yatırım için kullanılan gümüşe çevrildi. Enerji ve teknolojideki devasa hammadde ihtiyacı, gümüş kiralama (Silver Leasing) dönemini başlatabilir.

SESSİZ DEV: 2 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ

Gümüş, artık sadece bir takı veya süs eşyası değil. Özellikle son 3 yılda Türk yatırımcısının en çok talep ettiği emtialardan biri haline geldi. Veriler ise bu ilgiyi kanıtlar nitelikte:

İthalat Patlaması: 2024'ün ilk 10 ayında Türkiye’ye giren gümüş miktarı rekor kırarak 663 tona ulaştı.

Devasa Birikim: Bankacılık sistemindeki gümüş fonları ve yastık altındaki fiziki külçeler toplandığında, Türkiye'de yaklaşık 2 Milyar Dolarlık (yaklaşık 70 Milyar TL) atıl gümüş rezervi olduğu tahmin ediliyor.

GÜMÜŞ KİRALAMA (LEASING) NEDİR? NASIL ÇALIŞACAK?

ABD piyasalarında yıllardır uygulanan ve sanayi devlerinin nakit akışını yöneten bu sistemin Türkiye versiyonu şöyle kurgulanıyor:

Teslimat: Vatandaş elindeki fiziki külçe veya granül gümüşü yetkili banka veya rafineriye yatıracak.

300 milyar dolarlık altın sisteme girecek mi?

Kiralama: Banka, bu gümüşü üretim yapmak için hammadde arayan sanayi devlerine (Güneş paneli üreticileri, elektronik firmaları) kiralayacak.

Üretim: Sanayici, milyonlarca dolar nakit bağlayıp gümüş satın almak yerine, kiraladığı gümüşü üretimde kullanacak.

Kazanç: Vade sonunda sanayici gümüşü (veya bedelini) iade edecek, vatandaş ise gümüşü kasada boş duracağına "kira geliri" (gümüş bazında faiz/kar payı) elde edecek.

NEDEN ŞİMDİ? ÇÜNKÜ "SANAYİNİN KANI" GÜMÜŞ

Altın kiralama sistemi daha çok finansal bir döngüyken, gümüş kiralama sistemi Türkiye için stratejik bir zorunluluk olabilir. Çünkü Türkiye, Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olma yolunda. Güneş panellerinin en kritik iletken maddesi ise gümüş. Sanayici şu an gümüş bulmak için yüklü ithalat yapıyor. Eğer yastık altındaki gümüş sisteme girerse, hem sanayicinin maliyeti düşecek hem de ithalatın önü kesilecek.

TEK ENGEL: HACİM VE LOJİSTİK

Uzmanlara göre sistemin önündeki tek teknik engel gümüşün fiziksel hacmi. 1 milyon liralık altın cebe sığarken, aynı değerdeki gümüşü taşımak ve saklamak ciddi bir depo maliyeti gerektiriyor. Ancak dijital bankacılık ve "Kaydi Gümüş" sistemiyle bu sorunun aşılabileceği, sertifikalı depolarla gümüşün ekonomiye kazandırılabileceği belirtiliyor.

Altın sisteminin devreye girmesinden sonra, ikinci fazda "Gümüş Kiralama"nın da duyurulması sürpriz olmayacak.