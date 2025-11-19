Banka, gram gümüş fiyatlarında orta vadede güçlü bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu belirtirken, yatırımcıların özellikle volatilite ve dolar endeksi risklerine karşı temkinli olması gerektiğini vurguladı.

HSBC: GÜMÜŞTE ÇİFT TARAFLI BİR DÖNEM BAŞLIYOR

HSBC’nin son yayınladığı değerli metaller raporuna göre gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir revizyon yapıldı. Banka, hem ons hem de gram bazında fiyatların önümüzdeki dönemde güç kazanmasını bekliyor. Raporda, gümüşün 2025’in ikinci yarısından itibaren daha güçlü bir talep göreceği, özellikle sanayi üretimindeki toparlanmanın fiyatları destekleyeceği ifade edildi.

Gümüşün yıl boyunca altına kıyasla daha yüksek performans potansiyeli taşıdığı belirtilirken, bu beklentinin ağırlıklı olarak enerji dönüşümü, güneş paneli üretimi ve elektronik sektöründe artan kullanım nedeniyle güçlendiği aktarıldı.

GRAM GÜMÜŞ İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

HSBC, gram gümüş tarafında ise hem küresel ons fiyatı hem de dolar/TL kaynaklı iki yönlü bir desteğin görülebileceğini belirtti. Raporda, Fed’in 2026’ya doğru daha gevşek bir para politikası izlemesinin ons gümüş üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı değerlendirildi.

Bankaya göre gram tarafında yükseliş potansiyelinin en önemli sebepleri:

Ons gümüşte orta vadeli yukarı yönlü trend

Doların güçlü seyrinin Türk Lirası fiyatlamasını desteklemesi

Gümüşün sanayi talebindeki artış nedeniyle altına göre daha duyarlı bir emtia haline gelmesi

RİSKLER: VOLATİLİTE VE DOLAR ENDEKSİ ÖNE ÇIKIYOR

HSBC raporu, yükseliş beklentilerine rağmen yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı kritik riskleri de sıralıyor. Banka, gümüşün altına göre çok daha yüksek volatiliteye sahip olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle kısa vadeli hareketlerin sert olabileceği ve ani düzeltmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuluyor.

Öne çıkarılan temel risk faktörleri şunlar:

Dolar Endeksi (DXY) beklenmedik şekilde güçlenirse ons gümüş üzerindeki baskı artabilir.

Jeopolitik stresin azalması, güvenli liman talebini düşürebilir.

Sanayi talebindeki geçici yavaşlamalar, fiyatları baskılayabilir.

Piyasalarda likidite daralması dönemlerinde gümüş, altından daha hızlı geri çekilebilir.

HSBC’ye göre gümüş, hem sanayi metali hem de değerli metal özellikleri nedeniyle önümüzdeki dönem en dikkat çekici emtialardan biri olmaya devam edecek. Banka, orta vadede yükselişin sürmesini beklese de yatırımcıların “yüksek volatilite – yüksek potansiyel” dengesi içinde hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Kaynak: HSBC 19 Kasım 2025 Raporu