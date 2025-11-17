Küresel piyasalarda dolar endeksinin hızlı yükselişi, değerli metaller üzerinde ciddi baskıya neden oluyor. Fed üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalar, faiz indirimi beklentilerinin geriye çekilmesine yol açarak gümüşte kısa vadeli satışları tetikledi.

Reuters’ın aktardığı son notlarda, güçlü istihdam göstergeleri ve sıkı para politikasının devamına yönelik mesajlar, özellikle getiri sağlamayan varlıklar arasında yer alan gümüşün momentum kaybetmesine neden oldu.

SİLVER INSTİTUTE: BEŞİNCİ YAPISAL ARZ AÇIĞI BAŞLADI

Silver Institute tarafından yayımlanan yeni rapor, 2025 yılının gümüş piyasası açısından kritik bir döneme girdiğini ortaya koydu. Rapora göre küresel gümüş arzı, artan endüstriyel talebe rağmen üst üste beşinci kez yapısal açık veriyor. Güneş paneli üretimi, otomotiv elektrifikasyonu, batarya teknolojileri ve yarı iletken segmentlerindeki talep artışı dikkat çekiyor. Buna karşın madencilik tarafındaki üretim ivmesinin sınırlı kalması, küresel rezervlerdeki daralma ve hurda arzındaki düşüş açığı derinleştiriyor. Bu tablo, orta-uzun vadede fiyatlamalar üzerinde belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

KISA VADELİ TEKNİK GÖRÜNÜM ZAYIF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda ons gümüş, 50 dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışırken Hindistan kontratlarında 49.85–50.30 dolar bandının kritik destek bölgesi olduğu belirtiliyor. Yukarı yönlü ilk güçlü direnç ise 51.25–51.50 dolar aralığında bulunuyor. Teknik analistler, gümüşün yönünü dolar endeksindeki hareketin belirleyeceğini vurgularken, zayıf momentumun kısa vadede devam edebileceğini aktarıyor.

PİYASA NE BEKLEMELİ?

Değerli metaller tarafında kısa vadeli baskı güçlü olsa da, beş yıllık yapısal arz açığı orta ve uzun vadede gümüş için pozitif bir hikâye oluşturuyor. Yüksek faiz ortamındaki belirsizlik sürerken, yatırımcı odağı hem dolar endeksine hem de küresel ekonomik aktiviteye yönelmiş durumda. Arz açığının derinleşmesi ve sanayi talebinin güçlü seyri, fiyatlarda yeniden yukarı yönlü bir hareketin tetiklenip tetiklenmeyeceğini belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Gümüş neden baskı altında?

ABD dolarındaki sert yükseliş ve Fed’den gelen şahin açıklamalar kısa vadede gümüş fiyatlarını aşağı çekiyor.

Arz açığı fiyatları artırabilir mi?

Silver Institute’un belirttiği beş yıllık yapısal açık, orta-uzun vadede fiyatların yukarı yönlü potansiyelini destekleyen temel unsur olarak görülüyor.

Teknik olarak hangi seviyeler izleniyor?

50 dolar çevresi kritik destek; yukarıda 51.25–51.50 dolar bandı güçlü direnç konumunda.