Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı için gümüşe yönelik beklentilerini paylaştı ve özellikle gram gümüş yatırımcılarına dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Memiş’e göre gümüş, sabırsız yatırımcıya göre bir enstrüman değil; ancak doğru zamanda büyük fırsatlar sunuyor.

“2026’da Şampiyonum Gümüş Olacak”

İslam Memiş, altın yerine artık gümüşün öne çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Birikimde kazancın rengi değişti. Önceden sarıydı, şimdi beyaz. 2026’da gramda 120 TL, ons tarafında 75 dolar üzerini bekliyorum. 2026’da benim şampiyonum yine gümüş olacak.”

Uzman isim, gümüşün getiri potansiyelini şu ifadelerle özetledi:

“Sabırsız yatırımcı gümüşe bulaşmamalı. Gümüş 11 ay bekletir, 1 ayda altını ezer geçer.”

“Fiziki Gümüşün Üç Türü Var”

Fiziki birikim yapacaklara da önemli teknik bilgiler veren Memiş, gümüşün üç farklı formda alınabildiğini belirtti:

“Gümüşün fiziki olarak üç türü vardır: granül, gramlık ve külçe. Paket ve külçe gümüşler işçilikli; granül olan ise işçiliksizdir.”

Yatırımcı İçin Ne Anlama Geliyor?



Memiş’in açıklamaları, özellikle volatil dönemlerde gümüşün güçlü sıçrama potansiyeline işaret ediyor. Yatırım uzmanlarına göre uzun vadeli portföylerde sınırlı miktarda gümüş bulundurmak, hem enflasyon karşısında koruma sağlıyor hem de ani yükselişlerde önemli kazanç fırsatı yaratıyor.

İslam Memiş’in değerlendirmeleri, 2026 yılı için gümüşün yeniden gündemin üst sıralarına taşınmasına neden oldu.

*Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.