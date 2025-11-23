ABD hükümeti ile teknoloji devleri arasındaki "tekelcilik" savaşında en sert viraja girildi. Bloomberg’in haberine göre; Adalet Bakanlığı yetkilileri, federal yargıçtan Google’ın Chrome tarayıcısını elden çıkarmaya zorlanmasını talep etmeye hazırlanıyor.

Ağustos ayında Google’ın arama motoru pazarında "yasa dışı bir tekel" oluşturduğuna hükmedilmesinin ardından gelen bu talep, şirketin iş modeline vurulabilecek en ağır darbe olarak nitelendiriliyor.

NEDEN CHROME HEDEFTE?

Google’ın çatı şirketi Alphabet için Chrome, sadece bir internet tarayıcısı değil; şirketin reklam gelirlerini besleyen en büyük veri musluğu.

Pazar Payı: Chrome, küresel tarayıcı pazarının yaklaşık %61’ini, ABD pazarının ise çoğunluğunu elinde tutuyor.

Veri Akışı: Google, kullanıcıların ne aradığını, neye tıkladığını ve ilgi alanlarını Chrome üzerinden öğrenerek reklamları bu verilere göre kişiselleştiriyor.

Yapay Zeka (AI): Şirketin yapay zeka modeli Gemini’nin eğitilmesi ve kullanıcılara ulaştırılmasında da Chrome kilit bir rol oynuyor.

Uzmanlara göre Chrome’un satılması, Google’ın "kullanıcıya açılan kapısını" kaybetmesi ve reklam gelirlerinde ciddi bir hasar alması anlamına geliyor.

ALPHABET (GOOGL) HİSSELERİ NASIL ETKİLENİR?

Bu gelişme, borsada işlem gören Alphabet (GOOGL) hisseleri için "kısa vadeli baskı, uzun vadeli belirsizlik" anlamı taşıyor.

Belirsizlik İndirimi: Borsalar belirsizliği sevmez. Davanın yıllarca sürecek olması ve şirketin parçalanma ihtimali, hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturabilir.

Reklam Geliri Korkusu: Google’ın en büyük gelir kalemi olan reklamların, Chrome olmadan zayıflayacağı endişesi kurumsal yatırımcıları tedirgin ediyor.

Yapay Zeka Rekabeti: Chrome’un kaybı, yapay zeka yarışında Google’ı Microsoft (Bing/Edge) ve OpenAI karşısında yavaşlatabilir.

GOOGLE NE DİYOR?

Google cephesi ise bu talebi "radikal" ve "tüketiciye zarar verecek bir adım" olarak yorumluyor. Şirketin düzenleyici işlerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, Adalet Bakanlığı'nın "hukuki meselelerin çok ötesine geçen radikal bir gündem izlediğini" savundu. Şirketin karara itiraz etmesi ve sürecin temyiz mahkemelerine taşınması bekleniyor.

YATIRIMCI KÖŞESİ: BU DURUMDA NE YAPMALI?

Piyasa analistlerine göre Alphabet yatırımcıları için masada 3 senaryo var:

Bekle ve Gör (Hold): Hukuki süreçler çok yavaş ilerler. Nihai bir "satış" kararı çıksa bile bunun uygulanması yıllar alabilir. Panik satışı yapmak için erken olabilir.

Risk İştahı Düşük Olanlar (Sell): "Benim kafam rahat olsun" diyen yatırımcılar, düzenleyici kurumların (Regülasyon) baskısı altındaki teknoloji hisselerinden çıkıp, daha az riskli sektörlere yönelebilir.

Fırsatçı Yaklaşım (Buy the Dip): Bazı analistler, Alphabet'in parçalansa bile (YouTube, Cloud, Arama Motoru vb.) toplam değerinin şu anki hisse değerinden daha yüksek olacağını savunuyor. Olası sert düşüşler, uzun vade için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.