Bankanın stratejistlerine göre, Londra gümüş piyasasında yaşananlar, efsanevi 1980 Hunt Biraderler krizinden bu yana görülen en büyük fiziksel sıkışmaya işaret ediyor.

"STOKLAR ERİDİ, KRİZ KAPIDA"

Morgan Stanley stratejisti Amy Gower ve piyasa analistlerinin dikkat çektiği üzere, Londra kasalarında ticarete konu olabilecek gümüş miktarı kritik seviyelerin altına indi.

Bankanın raporlarına yansıyan ve piyasada "kaçınılmaz" olarak görülen gelişmeler şunlar:

1. Tarihi Arz Açığı: Güneş enerjisi ve yapay zeka teknolojilerinden gelen sanayi talebi, maden arzını tamamen yutmuş durumda. 2025 yılı, üst üste 5. ve en büyük "açık verilen yıl" olarak kayıtlara geçiyor.

2. Fiyatları Sadece "Rekorlar" Durdurabilir: Morgan Stanley analizine göre, bu boyutta bir fiziksel darlığı çözmenin tek yolu, fiyatların çok daha yukarı giderek talebi dizginlemesi. Yani düşük fiyat devri resmen kapandı.

HEDEF ARTIK 3 HANELİ RAKAMLAR MI?

Morgan Stanley'nin "sıkışıklık" tespiti, senin 120 Dolar hedefini teknik olarak destekleyen en güçlü temel veri oldu.

• Eski Hedef: 40-50 Dolar (Artık aşıldı ve destek oldu).

• Yeni Rota: Analistlere göre, eğer Londra piyasasındaki bu "kıtlık"

çözülemezse, algoritmaların bir sonraki durağı 100 Dolar ve üzeri (Triple Digits) olacak.

Banka, "fiziksel gümüş bulmak, kağıt üzerinde gümüş almaktan daha zor hale geldi" diyor. Bu da elinde fiziksel gümüş tutanlar için oyunun daha yeni başladığı anlamına geliyor.