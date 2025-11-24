Emtia piyasaları haftaya kritik bir eşikte başladı. 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla 50.02 dolar seviyesinde dengelenen gümüş fiyatları, teknik analizde nadir görülen ve genellikle "fırtına öncesi sessizlik" olarak yorumlanan tarihsel bir daralma yaşıyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: BOLLINGER BANTLARI VE RSI "PATLAMA" DİYOR

Analistlerin masasına gelen son grafiklerde, fiyatın 49.94 - 50.05 dolar aralığındaki mikroskobik bir banda hapsolduğu görülüyor. Teknik verilerdeki şu detaylar, hareketin yakın olduğunu kanıtlar nitelikte:

• Bollinger Sıkışması: Fiyat oynaklığını ölçen Bollinger Bantları, son 4 saattir ekstrem düzeyde daralarak "volatilite patlaması" sinyali üretiyor. Bant genişliğinin bu denli düşmesi, teknik literatürde yaklaşan sert hareketin en güçlü öncüsü kabul edilir.

• Hareketli Ortalamalar (MA) Kümelenmesi: Fiyatın, kısa vadeli 20 ve 50 periyotluk Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde tutunması ve bu ortalamaların tek bir noktada düğümlenmesi, yönün yukarı olma ihtimalini güçlendiriyor.

• RSI ve Momentum: Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 55-60 bandında "aşırı alım" bölgesine girmeden güç toplaması, olası bir ralli için marjın hala açık olduğunu gösteriyor.

JPMORGAN: "YAPISAL KIRILMA VE ARZ AÇIĞI"

ABD’li bankacılık devi JPMorgan’ın Emtia Masası tarafından yayınlanan yatırımcı notunda, gümüşteki mevcut görünüm için "Ağırlık Artır" (Overweight) tavsiyesi yinelendi.

Raporda şu teknik ve temel ifadelere yer verildi:

"Gümüş piyasası bir yay gibi gerilmiş durumda. 50 dolar seviyesinin psikolojik dirençten 'kurumsal desteğe' dönüşmesi, yapısal bir arz açığının kanıtıdır. Teknik olarak 'Boğa Flama' (Bullish Pennant) formasyonunun sonuna gelindi. Aralık ayında beklenen Fed faiz indirimi ve sanayi talebiyle birlikte, gümüşte 55 dolar bandına doğru hızlı bir atak (impulsive move) bekliyoruz."

İZLENMESİ GEREKEN PİVOT SEVİYELER

Traderlar için oyun planı netleşti. Analistler, olası bir ralli senaryosu için şu seviyelere dikkat çekiyor:

• Kırılım (Breakout): 50.10 dolar seviyesinin üzerinde gelecek hacimli bir saatlik kapanış, "kısa pozisyon sıkıştırmasını" (Short Squeeze) tetikleyebilir.

• Destek Hattı: Olası geri çekilmelerde ilk ara destek 49.90 dolar iken, ana trend desteği olarak 48.90 dolar seviyesi "Stop-Loss" (Zarar Kes) bölgesi olarak izleniyor.

**Yasal Uyarı: **Haber içerisindeki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ve uzman görüşlerine dayanmaktadır.