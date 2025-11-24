Uzun süredir yatay ve testere piyasasında bunalan yerli yatırımcı için son bir hafta umut ışığı oldu. Özellikle yeni halka arzların performansı, "eski güzel günleri" hatırlatıyor.

• Halka Arz Çılgınlığı: Son dönemde borsaya katılan Pasifik Holding (PAHOL) ve Vakıf Faktoring gibi şirketlerin tahtaları açılır açılmaz tavan serilerine başlaması, küçük yatırımcının ilgisini yeniden hisse senetlerine çekti. "Tavan bozacak mı?" sorusu yerini "Kaç tavan daha gider?" sorusuna bırakmış durumda.

• BIST 100 Endeksi: Endeks kritik dirençleri zorlarken, bankacılık ve holding hisseleri öncülüğünde 11.000 puan üzerindeki kalıcılık test ediliyor.

• Hacim Artışı: Halka arzlardan elde edilen karların (rotasyon etkisiyle) ana pazar hisselerine kaymaya başlaması, genel piyasa hacmini destekliyor.

DIŞ RÜZGAR: TRUMP'IN "BARIŞ PLANI" TÜRKİYE'YE YARAR MI?

Küresel piyasalarda konuşulan en sıcak konu, Trump yönetiminin (özellikle Dışişleri Bakanı Marco Rubio üzerinden) Rusya-Ukrayna savaşı için masaya koyduğu "Barış Çerçevesi".

Bu durum Türk varlıkları için neden önemli?

1. Turizm ve Enerji: Karadeniz'deki tansiyonun düşmesi, Türkiye'nin turizm ve enerji geçiş güzergahı rolünü risksiz hale getiriyor.

2. Yabancı Yatırımcı: Jeopolitik risklerin azalması, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara (Emerging Markets) yabancı fon akışını hızlandırabilir.

3. İnşaat Sektörü: Olası bir barış senaryosunda, Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk müteahhitlik firmalarının başrol oynaması bekleniyor. Bu beklenti, çimento ve inşaat hisselerini (OYAKC, KRDMD vb.) hareketlendirebilir.

ALTIN VE DOLAR: GÜVENLİ LİMANDA SON DURUM

Borsa hareketlenirken, "yastık altı" yatırımcısı için de kritik seviyeler söz konusu:

• Gram Altın: Küresel ons fiyatındaki dalgalanmaya rağmen Dolar/TL'nin yüksek seyri (42 TL bandı) gram altını 5.500 TL üzerinde tutmaya devam ediyor. Düşüşler, orta-uzun vade için "alım fırsatı" olarak değerlendiriliyor.

• Dolar/TL: Stabil ama yukarı yönlü ağır trendini koruyor. Ancak borsadaki getiri potansiyelinin artması, dövizden borsaya geçişleri hızlandırabilir.

BU HAFTA TAKİP EDİLECEKLER (YATIRIMCI AJANDASI)

Bu hafta Borsa İstanbul yatırımcısı için "turnusol kağıdı" niteliğinde olacak:

• Halka Arz Tavanları: Yeni hisselerdeki tavan serilerinin devam edip etmeyeceği, piyasadaki "kısa vadeli iştahı" ölçecek.



• Perşembe Tatili Etkisi: ABD piyasalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı olması, Perşembe günü işlem hacimlerini düşürebilir ancak içerideki yerel dinamikler (halka arzlar) bu boşluğu doldurabilir.



• Teknik Seviye: BIST 100'de 11.250 seviyesinin hacimli geçilmesi, yıl sonu rallisinin (Noel Baba Rallisi) başladığının resmi sinyali olabilir.

FIRSAT NEREDE?

Şu an piyasada iki farklı strateji çalışıyor:

1. Kısa Vadeciler: Halka arz rüzgarını ve tavan serilerini yakalamaya çalışıyor.

2. Orta Vadeciler: "Barış Planı" beklentisiyle, iskontolu kalmış İnşaat, Enerji ve Havacılık hisselerini topluyor.



Özetle: Korku iklimi dağılıyor, yerini temkinli bir iyimserliğe bırakıyor. Borsa İstanbul, "Tavan serileri" ile yatırımcısını yeniden ekran başına çağırıyor.**