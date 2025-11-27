Altın fiyatlarındaki rekor serisinin ardından yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. Piyasaların tanınmış ekonomi uzmanları, gümüşün teknik ve temel verilerini masaya yatırdı. Altın/Gümüş rasyosundaki makasa dikkat çeken analistler, o beklenen cümleyi kurdu: "Gümüşte ralli başlıyor." Peki, gümüş getiri bazında altını tahtından edebilir mi?

Fed'in faiz politikaları, jeopolitik gerilimler ve yeşil enerji dönüşümü derken emtia piyasaları 2025'in son çeyreğinde hareketli günler geçiriyor. Gram altın yatırımcısı güvenli limanda beklerken, asıl fırtınanın gümüş cephesinde kopacağı iddia edildi.

Piyasa uzmanları, son yayınladıkları analizlerde gümüşün mevcut fiyatının "sürdürülemez derecede ucuz" olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı. İşte detaylar...

"Gümüş, Altının Gölgesinden Çıkıyor"

Piyasa uzmanlarına göre gümüş, uzun süredir altının baskısı altında fiyatlanıyordu. Ancak sanayi talebindeki patlama dengeleri değiştirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli ekonomi uzmanı, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Yatırımcı hep altına baktı ama arka planda gümüş stokları eriyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka çipleri... Hepsi gümüşe muhtaç. Artık sadece bir takı veya yatırım aracı değil, stratejik bir hammadde konuşuyoruz. Teknik göstergeler bağırıyor: Gram gümüşte ralli başlıyor.."

Gram Gümüş Altını Geçecek mi? (Kritik Rasyo Analizi)

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Gümüş altını geçer mi?" sorusuna ise uzmanlar, "Fiyat olarak değil ama getiri oranı olarak evet" yanıtını veriyor.

Uzman isim, Altın/Gümüş rasyosuna (Gold-Silver Ratio) dikkat çekerek şu analizi yaptı:

Tarihsel Ortalamalar: "Tarihsel olarak 1 ons altın ile yaklaşık 60-65 ons gümüş alınırdı. Şu an bu makas çok açık. Bu rasyonun daralması, matematiğin gereğidir."

Getiri Potansiyeli: "Altın %10 kazandırırken, gümüşün doğası gereği %20-30 kazandırma potansiyeli var. Gümüş çok daha volatil (oynak) ama yukarı yönlü patlamaları altından daha sert olur."

Neden Şimdi? Ralliyi Tetikleyen 3 Neden

Ekonomi uzmanı, "Ralli Başlıyor" tezini şu 3 temel maddeye dayandırdı:

Arz Açığı: Madenlerden çıkarılan gümüş, sanayinin talebine yetişemiyor. Stoklar son 5 yılın en düşük seviyesinde.

Kritik Mineral Statüsü: ABD ve birçok ülkenin gümüşü "stratejik/kritik mineral" listesine alması veya almayı planlaması, metale olan fon akışını hızlandırdı.

Faiz İndirimleri: Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan değerli metalleri cazip kılıyor. Gümüş, altından daha ucuz olduğu için küçük yatırımcının ilk tercihi oluyor.

Yatırımcıya Uyarı: "Kemerlerinizi Bağlayın"

Haberin sonunda uzmanlar yatırımcıları volatiliye karşı uyardı. Gümüşün sert fiyat hareketleriyle ünlü olduğunu hatırlatan analistler, "Gümüş sabır işidir. Ancak tren kalktığında binmek zordur. Şu anki seviyeler, orta ve uzun vade için büyük bir fırsat penceresi sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Bu haberdeki ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Uzman görüşlerini ve piyasa beklentilerini yansıtmaktadır.