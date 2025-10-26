Ekonomist Mert Başaran, altın piyasasına Now Haber canlı yayınında ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çalar Saat programına konuk olan Başaran, "Altın her zaman kazandırır" söyleminin yanlış olduğunu belirterek, yatırımcıların geçmişte yaşanan sert dalgalanmaları unutmaması gerektiğini söyledi.

"ALTIN TARİHİNDE 6 KEZ SERT YÜKSELİŞİN ARDINDAN SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Başaran, altının tarih boyunca altı kez sert yükseliş yaşadığını, ancak her seferinde ardından yüzde 40 ila yüzde 50 arasında düşüş geldiğini vurguladı. Son yıllarda altın fiyatlarının neredeyse 4 kat arttığını hatırlatan ekonomist, piyasada artık bir dengelenme sürecinin başladığını ifade etti.

"1980’DE 850 DOLARDAN 270 DOLARA DÜŞTÜ, 20 YIL KAZANDIRMADI"

"1980’de petrol krizinin etkisiyle altın 850 dolara kadar yükseldi, ardından 270 dolara kadar geriledi, yüzde 60 kaybettirdi" diyen Başaran, bu seviyeden sonra altının 20 yıl boyunca yatırımcısına kazandırmadığını söyledi.

2011 yılında altının yeniden 1900 dolara kadar yükseldiğini hatırlatan Başaran, bu yükselişin ardından da yüzde 45’e yakın bir düşüş yaşandığını dile getirdi.

"KALDIRAÇLA ALTIN ALMAK ÇOK RİSKLİ"

Başaran, özellikle kaldıraçlı altın işlemleri yapan yatırımcıları uyararak, “Krediyle altın alan, tepede yakalanırsa parasının yarısını kaybedebilir. Altın uzun vadede kazandırır ama her dönemde değil” dedi.

"KENDİ ANALİZİNİZİ YAPMAYI ÖĞRENİN"

Yatırımcıların sadece aracı kurumların tavsiyeleriyle hareket etmemesi gerektiğini belirten Başaran, "Küresel kurumlar bile bazen yanılabiliyor. Her yatırımcı kendi analizini yapmayı öğrenmeli, altının iniş-çıkış döngülerini iyi anlamalı" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın son işlem gününde gram altın 5.544 TL, çeyrek altın 9.080 TL, ons altın ise 4.381 dolar seviyelerinde işlem görüyor.