Yılın ilk yarısında Türkiye’de enflasyon ve mevduat faizleri yatırımcıya sınırlı kazanç sağlarken, ABD teknoloji hisselerine yatırım yapanlar adeta servetini katladı. Yapay zekâ, yarı iletken ve veri depolama sektörlerindeki hisse senetleri dolar bazında yüzde 200’ü aşan getiriler sunarak, Türk yatırımcı açısından bakıldığında TL bazında 6 ayda 9 kata varan reel kazançlar ortaya çıkardı.

YAPAY ZEKA RÜZGARI ABD BORSALARINI UÇURDU

2025’in ilk yarısı, küresel piyasalarda yapay zeka yatırımlarının damga vurduğu bir dönem oldu. Özellikle veri merkezlerine yönelik çip, depolama ve yazılım altyapısı üreten şirketlerin hisseleri tarihi oranlarda yükseldi. Western Digital yüzde 222, Robinhood yüzde 185, Micron yüzde 182, Seagate yüzde 180 ve AMD yüzde 171 getiriyle öne çıktı. Bu şirketler, yapay zekâ tabanlı sistemlerin büyümesiyle oluşan veri işleme talebini fırsata çevirdi.

TÜRKİYE’DE ENFLASYON YÜZDE 25, BU HİSSELER YÜZDE 200’ÜN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Aynı dönemde Türkiye’de TÜFE yüzde 25,2 artarken dolar kuru yalnızca yüzde 13,7 yükseldi. Yani TL’nin reel alım gücü düşerken, ABD hisselerine yatırım yapanlar hem doların değerini korudu hem de dolar bazında büyük kazanç elde etti. 10 bin dolarını Western Digital hissesine yatıran bir Türk yatırımcı, 6 ay sonunda 32 bin doların üzerinde portföy değerine ulaştı. Nisan 2025’te 321 bin TL olan yatırım, bugün yaklaşık 1 milyon 175 bin TL’ye denk geliyor.

MEVDUAT YÜZDE 25 KAZANDIRDI, BORSA YATAY SEFERDE KALDI

Türkiye’de son 6 ayda TL mevduat faizleri yüzde 25 civarında getiri sağladı. Borsa İstanbul ise bu dönemde dolar bazında yatay seyir izledi. Buna karşılık ABD teknoloji hisseleri, enflasyonu ve mevduatı ezip geçti. Yarı iletken üreticileri, veri depolama devleri ve fintech hisseleri, sadece 6 ayda Türk yatırımcısına ortalama yüzde 230 TL bazlı kazanç getirdi. Bu, mevduatın 9 katına eşit bir reel kazanç anlamına geliyor.

YENİ KÜRESEL DÖNGÜ: VERİ VE YAPAY ZEKA ÇAĞI

Analistler, bu yükselişin tesadüf olmadığını vurguluyor. Dünyada yapay zeka altyapısı kurmak için milyarlarca dolarlık yatırımların devam etmesi bekleniyor. Microsoft, Amazon, Nvidia, Oracle ve Arista gibi şirketlerin veri merkezi harcamalarını artırması, tedarik zincirindeki her oyuncuya ivme kazandırdı. Özellikle Western Digital, Micron ve Seagate gibi donanım üreticileri, bu yapının “görünmeyen kazananları” haline geldi.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Artan enflasyon, döviz baskısı ve TL’deki değer kaybı, yatırımcıların bir kısmını artık yurt dışı piyasalara yöneltti. Bu tablo, Türkiye’de sadece döviz tutmanın değil, global büyüme trendlerine yatırım yapmanın önemini bir kez daha gösterdi. Kısacası, 2025’in ilk yarısında “dolarla kazanan kazandı”; teknoloji hisselerine yönelen yatırımcılar hem kur farkından hem de yapay zekâ dalgasından çifte kazanç elde etti.

