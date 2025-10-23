Robotik cerrahi sistemleriyle sağlık sektöründe devrim yaratan Intuitive Surgical (ISRG), son günlerde yatırımcıların radarına girdi. Nasdaq’ta işlem gören şirketin hissesi, geçtiğimiz beş işlem gününde dolar bazında yaklaşık yüzde 20 oranında yükseldi. Bu güçlü performansın arkasında, beklentilerin üzerinde gelen 3. çeyrek finansal sonuçlar yer aldı. Şirketin gelirleri 2,51 milyar dolar olarak açıklandı; bu rakam analist beklentilerini yaklaşık yüzde 10 aştı. Hisse başına kazanç (EPS) ise 2,40 dolar ile Wall Street tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

ROBOTİK CERRAHİDE BÜYÜME TAHMİNİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

Şirket, 2025 yıl sonu için robotik cerrahi sistemleriyle yapılan operasyonlarda büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Da Vinci sistemiyle gerçekleştirilen ameliyat sayısındaki artış, küresel sağlık yatırımlarındaki toparlanmayla birleşince yatırımcı güveni yeniden yükseldi. Bu gelişme, özellikle büyüme temalı fonların ilgisini çekti ve hisseye güçlü bir alım dalgası getirdi.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KANAL DESTEĞİNDEN GÜÇLÜ DÖNÜŞ

TradingView verilerine göre Intuitive Surgical hissesi, 2022’den bu yana içinde bulunduğu yükselen kanalın alt bandından güçlü bir şekilde tepki verdi. Grafikte 479 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkarken, hissede 527 dolar civarındaki kapanış bu dönüşü teyit ediyor.

RSI göstergesi 60 seviyesine yaklaşarak orta vadeli momentumun yukarı döndüğüne işaret ediyor.

KISA VADELİ HEDEF VE RİSKLER

Analistler, 592 dolar seviyesini ilk güçlü direnç olarak öne çıkarıyor. Bu bölgenin aşılması hâlinde, 616 dolar bandı yeni hedef olarak gündeme gelebilir. Ancak olası bir düzeltmede 479 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Orta ve uzun vadede robotik cerrahi pazarının büyümesi, şirketin gelirlerini desteklemeye devam edecek gibi görünüyor.

Intuitive Surgical, teknoloji ve sağlık sektörlerinin kesişim noktasında konumlanıyor. Hisse, hem medikal inovasyon hem de sürdürülebilir büyüme hikâyesiyle öne çıkıyor. Son yükselişin ardından değerleme tarafında kısa vadeli kâr satışları görülebilse de, Wall Street genelinde görüş hâlâ net: Intuitive Surgical, geleceğin cerrahi teknolojilerinde lider konumunu koruyor.

BU İÇERİK YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR