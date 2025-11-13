WSJ’nin değerlendirmesinde, gümüşün yıl içindeki performansıyla sadece güvenli liman altını değil, platin dahil birçok emtiayı da geride bıraktığı vurgulanıyor. Gümüşteki bu ivme, “haftanın en güçlü emtia hareketlerinden biri” olarak tanımlanıyor.

Ekonomik belirsizlikler, ABD faiz görünümü, merkez bankalarının değerli metallere olan ilgisi ve küresel enflasyon dinamikleri birleşince, gümüş ve platin 2025 yılında yatırımcılarına altından bile yüksek getiri sunuyor. Grafikte de görüldüğü gibi; altın istikrarlı şekilde tırmanırken, gümüş ve özellikle platin yıl genelinde çok daha sert bir ralli sergileyerek öne çıkıyor.

GÜMÜŞ PSİKOLOJİK 50 DOLAR EŞİĞİNİN ÇOK ÜZERİNDE

Fiyat 54 USD civarına yükselmiş durumda; bu, önceki kritik dirençlerin üstünde ve momentum güçlü görünüyor.

Kısa vadede destek seviyesi olarak ~50 USD üzerinde kalınması önemli. Bu seviyenin altına sarkma olursa düzeltme riski artabilir.

Direnç yönünde, ~56-58 USD aralığı önümüzdeki hedef olarak izlenmeli.

Endüstriyel talebin (özellikle güneş, elektrikli araç bataryaları) güçlü olması, gümüşü sadece “güvenli liman” değil aynı zamanda “sanayi metali” olarak da öne çıkarmış durumda.

PLATİNDE YÜKSEK BAZLI YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Platin ~1 634 USD seviyesinde; bu oldukça yüksek bir taban.

Destek olarak ~1 550-1 600 USD bandı izlenmeli; bu bölge kırılırsa geri çekilme riski gündeme gelebilir.

Yukarı yönde kırılma için ~1 650-1 700 USD aralığı dikkat çekiyor; bu seviyelerin aşılması, metali daha hızlı yükselen bir konuma taşıyabilir.

Arz yönündeki kısıtlar (özellikle maden üretimi ve geri dönüşüm) ve yeşil enerji talebi, platini destekleyen güçlü faktörler.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR