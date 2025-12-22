Küresel piyasalarda altın ve gümüş peş peşe rekorlar (ATH) kırarken, yatırımcıların gözü doğal olarak Bitcoin’e çevrildi. Ancak beklentilerin aksine BTC, değerli metallerdeki yükselişi aynı hızda takip edemiyor. Peki Bitcoin neden geri kalıyor ve bu durum kalıcı mı?

Güvenli Liman Akışı Metallerde Yoğunlaştı

Jeopolitik risklerin arttığı, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin güçlendiği dönemlerde yatırımcılar önce klasik güvenli limanlara yöneliyor. Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, altın fiyatlarını desteklerken; gümüş hem değerli metal hem de sanayi girdisi olmasıyla çift taraflı talep görüyor.

Bitcoin’de “Bekle-Gör” Modu

Bitcoin tarafında ise temkinli bir fiyatlama öne çıkıyor. Bunun başlıca nedenleri:

Yüksek faiz ortamı: Riskli varlıklara iştahı sınırlıyor.

Kâr realizasyonları: Önceki yükselişlerde alınan pozisyonlardan çıkışlar ivmeyi törpülüyor.

Kurumsal akışların yavaşlaması: Dönemsel olarak zayıflayan girişler momentum kaybına yol açıyor.

“Dijital Altın” Anlatısı Neden Şimdilik Çalışmıyor?

Bitcoin uzun vadede “dijital altın” olarak görülse de kısa vadede hâlâ riskli varlık sınıfında fiyatlanıyor. Bu yüzden belirsizlik arttığında ilk tercih fiziksel altın olurken, Bitcoin’e yönelim genellikle risk iştahı yükseldiğinde geliyor.

Bu Geri Kalış Kalıcı mı?

Analistler, mevcut tablonun kalıcı bir zayıflık anlamına gelmediğini vurguluyor. Geçmiş döngülerde altın ve gümüşteki güçlü yükselişleri Bitcoin’in gecikmeli ama sert hareketlerle izlediği görülmüştü. Yani BTC, bir konsolidasyon sürecinde olabilir.

Teknik Görünüm Ne Diyor?

Teknik tarafta Bitcoin’in belirli direnç bölgelerini aşması hâlinde alımların hızlanabileceği; aksi senaryoda yatay-dalgalı seyrin bir süre daha devam edebileceği konuşuluyor. Piyasa, yeni bir yön için net bir katalizör arıyor.

BTC Teknik Analizi - Aralık 2025Altın ve gümüş rekor kırarken Bitcoin’in geri planda kalması, risk algısındaki ayrışmayı işaret ediyor. Küresel koşullar ve yatırımcı psikolojisi değiştiğinde, BTC’nin bu farkı kapatıp kapatamayacağı yakından izlenecek.

Not: Bu içerik genel piyasa değerlendirmesi niteliğindedir. Yatırım tavsiyesi değildir.