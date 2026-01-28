Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, ABD'nin öngörülemeyen ticaret politikaları, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve artan jeopolitik riskler, güvenli liman talebini güçlendirirken İsviçre frangı bu yıl dolar karşısında yüzde 3,5 değer kazandı. 2025'teki yüzde 12,7'lik yükselişin ardından frank, dün 11 yılın zirvesini görürken bugün sınırlı bir geri çekilmeye rağmen yüksek seyrini koruyor.

İsviçre Ulusal Bankası Başkanı Martin Schlegel, jeopolitik gerilimlerin belirsizliği artırdığına dikkat çekerek, bu ortamın frankın değer kazanmasına yol açtığını söyledi. Schlegel, "İsviçre frangı güvenli bir liman. Belirsizlik arttığında değer kazanıyor. Bu da İsviçre Merkez Bankası için para politikasını daha karmaşık hale getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

DEFLASYON VE NEGATİF FAİZ RİSKİ

Analistlere göre güçlü frank ithal enflasyonu düşürürken, ihracatçı karlılıklarını baskılıyor ve düşük enflasyon ortamında ekonomi için risk oluşturuyor. İsviçre'de enflasyon yüzde 0,1 olarak açıklanırken, politika faizi yüzde 0 seviyesinde uygulanıyor. Bu tablo, ülkeyi deflasyon ve negatif faiz eşiğine yaklaştırıyor.

İsviçre Merkez Bankası, negatif faiz uygulamasına 2022'de son vermişti. Bankanın geçmişte frankı soğutmak için kullandığı araçlar arasında döviz piyasasına müdahale ederek frank satıp yabancı para alımı da yer alıyor.

GÜÇLÜ TALEP SÜREBİLİR

Varlık yöneticisi Premier Miton Investors'ın bölüm başkanlarından Lloyd Harris, güvenli liman algısının etkisiyle franka olan talebin, merkez bankası adımlarından bağımsız biçimde güçlü kalabileceğini öngörüyor. Harris, "Uzun vadede İsviçre frangı dünyanın en güçlü para birimlerinden biri. Altın fiyatları, jeopolitik gerilim, İsviçre'nin güvenli liman statüsü ve sürekli cari hesap fazlası bu görünümü destekliyor. Aşırı güçlenme halinde müdahale gelebilir; ancak orta vadede frankın ABD dolarından daha iyi performans göstereceğini düşünmüyoruz" dedi.

MÜDAHALE SEÇENEĞİ MASADA

Uzmanlara göre, faiz indirimi gibi adımlar atılsa bile güvenli liman talebi frangı güçlü tutabilir. Döviz müdahalelerine yönelik siyasi hassasiyetler bankanın hareket alanını daraltsa da, yetkililer Washington'la gerilim riskine rağmen gerekirse piyasaya müdahale edilebileceği mesajını veriyor.

1 İSVİÇRE FRANGI KAÇ TL?

1 İsviçre frangı Türk lirası bazından bakıldığında saat 17.00 itibarıyla yüzde 0,37 kayıpla 56,50 TL seviyelerinde seyrediyor.