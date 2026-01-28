Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yönelik beklentiler ve artan küresel risklerle yükselişini sürdürüyor. Salı günü yüzde 3’ün üzerinde değer kazanan kıymetli metal, çarşamba günü dünya finans tarihinde bir ilke imza atarak 5.200 dolar eşiğini ilk kez aştı.

GRAM VE ONS ŞAHLANDI

TSİ 06.10 itibarıyla ONS altın 5.247,7 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel bazdaki bu artış iç piyasaya da sert yansıdı; aynı dakikalarda gram altın 5.324,8 TL ile zirve tazeledi. Rekorlara doymayan ons altın TSI 08.30 itibarıyla 5 bin 262 dolara yükselerek zirveyi gördü.

28 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 07.44 itibarıyla piyasalarda işlem gören son rakamlar ise şu şekilde:

ONS ALTIN Güne hareketli başlayan ONS altında alış 5.239,95 dolar, satış ise 5.240,57 dolar seviyelerinde seyrediyor.

GRAM ALTIN Yatırımcısının en çok takip ettiği gram altın, alışta 7.313,41 TL iken satışta 7.314,28 TL üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN Yatırım ve takı amaçlı tercih edilen çeyrek altın, alışta 11.701,46 TL, satışta ise 11.958,84 TL bandına yerleşmiş durumda.