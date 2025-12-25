Dünya piyasaları altındaki yeni rekorları konuşurken, efsanevi yatırımcı Warren Buffett’ın altına neden mesafeli durduğu tekrar gündeme oturdu. Birçok yatırımcı "fırsatı kaçırıyor muyum?" korkusuyla altına yönelirken, Buffett’ın "Almam, bu seviyeler verimlilikten çok uzak" diye özetlenebilecek duruşu, yatırım dünyasında ders niteliği taşıyor.

İşte Buffett'ın bu seviyelerden neden altın almayacağına dair o çarpıcı gerekçeleri:

"Bu Seviyeler Verimlilikten Çok Uzak"

Buffett için bir varlığın fiyatının yükselmesi, o varlığın "değerli" olduğu anlamına gelmez. Altın 2025 yılında rekor kırmış olsa da Buffett’ın bakış açısı nettir:

"Altın, kendi kendine bir şey üretemez. Bir ons altın aldığınızda, 10 yıl sonra da elinizde sadece bir ons altın olur. Size ne bir kuruş temettü öder ne de yeni bir değer yaratır."

"Tüm Altınları Verseniz de Almam"

Ünlü yatırımcı, altının piyasa değerinin ulaştığı devasa boyutları şu meşhur kıyasıyla eleştiriyor:

Altın Küpü: Dünyadaki tüm altını birleştirip bir küp yapsanız, bugünkü piyasa değeriyle binlerce milyar dolar eder.

Alternatif: Buffett der ki; "Aynı parayla ABD'deki bütün tarım arazilerini satın alabilir, üzerine dünyanın en karlı 10 şirketini (Apple, Coca-Cola gibi) ekleyebilir ve cebinizde hala harcayacak nakit bırakabilirsiniz."

Karar: Bir yanda size her yıl ürün ve kâr veren gerçek varlıklar, diğer yanda ise sadece parlayan ve öylece duran bir metal... Buffett'ın tercihi her zaman "üreten" varlıktan yanadır.

"Korkuya Değil, Geleceğe Yatırım Yaparım"

Buffett’a göre altın yatırımı, aslında dünyanın daha kötüye gideceğine dair bir bahistir. İnsanlar korktukça altın yükselir.

"Almam" Demesinin Sebebi: Buffett, "İnsanlar gelecekte bugünkünden daha korkak olacak diye yatırım yapmam. Ben, insanların yarın bugünden daha akıllı olacağına ve daha çok üreteceğine yatırım yaparım" diyerek altına neden sıcak bakmadığını özetler.

"Sadece Bakarsınız"

Buffett'a göre altın, yatırımcısına sadece "bakma keyfi" verir. Oysa gerçek yatırım, zamanla büyüyen, gelişen ve nakit üreten bir organizmaya ortak olmaktır. Bu yüzden altın fiyatı ne kadar rekor kırarsa kırsın, "Omaha Kahini" için altın her zaman "üretken olmayan bir varlık" olarak kalacaktır.