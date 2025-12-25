Analistler Farah Mourad ve Fabien Yip tarafından hazırlanan raporda, özellikle altın ve gümüş için telaffuz edilen rakamlar dikkat çekerken, petrol yatırımcılarını zorlu bir yılın beklediği vurgulandı.

ALTIN: KRİZ OLMASA BİLE YÜKSELİŞ SÜRECEK

2024 ve 2025 yıllarını rekorlarla kapatan altının, 2026'ya da son derece güçlü bir ivmeyle gireceği belirtiliyor.

Düşen reel faizler ve yüksek kamu harcamalarının yanı sıra merkez bankalarının bitmek bilmeyen alım iştahı, altını besleyen ana damarlar olarak gösteriliyor.

Raporda öne çıkan kritik başlıklar şöyle:

• 5.000 Dolar Hedefi: Büyük bankaların beklentisi ons başına 4.500 – 4.700 dolar aralığında yoğunlaşsa da IG analistlerine göre mevcut makroekonomik koşulların sürmesi halinde 5.000 dolar seviyesi hayal değil.

• Kriz Şart Değil: Rapordaki en çarpıcı tespit ise bu yükseliş için "yeni bir küresel krizin gerekmemesi." Mevcut ekonomik düzenin devamı, altını zirveye taşımaya yetiyor.

• Türkiye Detayı: Raporda, Çin ile birlikte Türkiye’nin de altın rezervlerini artırma politikasına dikkat çekildi. Türkiye'nin bu hamlesi, kur oynaklığına karşı "geçici bir önlem değil, uzun vadeli yapısal bir tercih" olarak nitelendirildi.

GÜMÜŞ: "DEV" UYKUDAN UYANDI

Raporda gümüş için "Sonunda uyandı" ifadesi kullanıldı. 2025 yılında yüzde 120'ye varan yükselişle yatırımcısını güldüren gümüş, yıllarca aşılamayan 50-54 dolar bandını yıkarak yeni bir döneme girdi.

Gümüşü destekleyen 3 ana faktör:

• Arz Krizi: Üst üste 5 yıldır devam eden üretim açığı.

• Sanayi Talebi: Güneş enerjisi, elektrikli araçlar, yapay zeka ve veri merkezlerinden gelen devasa talep.

• Stokların Erimesi: Çin’deki stokların son 10 yılın dibini görmesi.

Analizlere göre gümüş, orta vadede önce 72 dolar, ardından 88 dolar seviyelerini test edebilir.

PETROL: TALEP ZAYIF, YÖN AŞAĞI

Değerli metallerin aksine petrol piyasasında "ayılar" hakimiyetini sürdürüyor.

Rapora göre ABD üretimindeki artış hızı, talep artışının tam 3 katına ulaşmış durumda. Bu arz fazlası, fiyatları baskılayan en büyük unsur.

2026 yılı için ortalama fiyat beklentileri ise şu şekilde:

• Brent Petrol: 62 Dolar

• WTI Ham Petrol: 59 Dolar

Analistler, jeopolitik risklerin sert çakılmaları önleyebileceğini ancak genel trendin aşağı yönlü olduğunu vurguluyor.