Fiziki talep göstergelerinin zayıf seyretmesine rağmen yaşanan bu ralli, piyasa uzmanları tarafından tamamen finansal bir "hücum" olarak değerlendiriliyor.

Xiamen C&D Inc. araştırma müdürü Yan Weijun’a göre Asya saatlerinde gerçekleşen bu artışın arkasında tamamen Çin merkezli fonlar yer alıyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) işlem hacimleri rekor kırarken, bakır fiyatları aralık ayından bu yana yüzde 25 prim yapmış durumda.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN 3 TEMEL FAKTÖR

Bakır fiyatlarını zirveye taşıyan dinamikler sadece Çin ile sınırlı değil:

• Zayıf Dolar ve Fed Spekülasyonları: ABD dolarının son dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve Jerome Powell sonrası Federal Rezerv’in daha "güvercin" bir yol izleyeceği beklentisi, emtiaları yatırımcılar için güvenli liman haline getirdi.

• Yapay Zeka ve Enerji Dönüşümü: Tesla gibi devlerin robotik ve yapay zekaya ayırdığı dev bütçeler; veri merkezleri ve elektrikli araçlar için vazgeçilmez olan bakıra olan uzun vadeli güveni tazeledi.

• Jeopolitik Gerilimler: Trump yönetiminin agresif dış politikası ve artan küresel riskler, yatırımcıları reel varlıklara yönlendiriyor.

"TEKNİK DÜZELTME" KAPIDA MI?

Piyasadaki bu "metal çılgınlığı" her ne kadar heyecan yaratsa da uzmanlardan uyarılar gecikmedi.

Goldman Sachs yetkilileri, fiyat artışlarının gerçek dünyadaki fiziki talebin çok önüne geçtiğine dikkat çekiyor.

Çinli sanayicilerin yüksek fiyatlara direnç göstermesiyle birlikte, yakın zamanda sert bir "teknik düzeltme" yaşanabileceği öngörülüyor.

DİĞER METALLERDE SON DURUM

Bakırdaki ralliyi diğer emtialar da takip etti:

• Çinko: Londra'da yüzde 4,3 değer kazandı.

• Alüminyum: yüzde 2,2 yükseliş gösterdi.

• Demir Cevheri: Singapur piyasalarında yüzde 2,4 artış kaydetti.

(Bloomberg)