Başkentte siyasetin nabzı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden gelecek "revizyon" haberine kilitlendi. Bir süredir fısıltı gazetesinde dolaşan kabine değişikliği iddiaları, yerini somut beklentilere bıraktı. Kulislerde konuşulan senaryolara göre, bu kez yapılacak değişiklik sadece birkaç isimle sınırlı kalmayacak; kabinenin yarısından fazlasının yenileneceği "geniş kapsamlı bir operasyon" masada.

Seçim Kabinesi mi Kuruluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2026 yılını "reform yılı" olarak ilan etmesi ve ekonomiden hukuka kadar birçok alanda yeni adımlar planlaması, kabinede köklü bir değişikliğin ana gerekçesi olarak görülüyor. İddialara göre yeni kurulacak yapı, bir nevi "seçim kabinesi" hüviyetinde olacak.

Siyasetçi Profili Geri Dönüyor

Kulislerde en çok dikkat çeken detaylardan biri, bakan profilindeki değişim hazırlığı. Mevcut kabinede ağırlıklı olan bürokrat kökenli isimlerin yerini, sahayı iyi bilen, halkla temas kurabilen siyasi figürlere ve eski milletvekillerine bırakacağı söyleniyor. Mevcut milletvekillerinin meclis aritmetiğini bozmamak adına kabineye girmesi beklenmezken, partide emeği geçmiş deneyimli siyasetçilerin isimleri listelerde geçiyor.

Kimler Gidiyor, Kimler Kalıyor?

Değişim dalgasında bazı kritik isimlerin yerini koruyacağı konuşuluyor:

Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Hakan Fidan ve Alparslan Bayraktar’ın görevlerine devam edeceği yönündeki beklenti güçlü.

Ancak iç politika, eğitim ve sağlık gibi doğrudan vatandaşa dokunan bakanlıklarda ciddi bir kan değişimi yaşanabileceği belirtiliyor.

Müsteşarlık Sistemi ve İkinci Yardımcı Formülü

Operasyonun sadece isimlerle sınırlı kalmayacağı, yapısal bazı değişikliklerin de gündemde olduğu ifade ediliyor. Özellikle Bakan Yardımcılığı sisteminin verimliliğinin tartışıldığı bu dönemde, "müsteşarlık" benzeri bir yapıya dönülebileceği veya sayılarının azaltılabileceği konuşuluyor. Ayrıca, Meclis ile koordinasyonu sağlamak üzere ikinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atanması da Ankara kulislerinin en sıcak başlıkları arasında.

Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. 2026’nın ilk haftaları, Türkiye siyaseti için oldukça sıcak geçeceğe benziyor.