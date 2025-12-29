Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından yürütülen projede ilk kura çekimi bugün Adıyaman için gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak olan "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek hak sahipleri listeleri netleşecek. 27 Şubat’a kadar sürecek olan kura takviminin ilk aşaması şu şekilde planlandı:

29 Aralık: Adıyaman

30 Aralık: Şırnak ve Hakkari

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

ÖDEME KOŞULLARI VE KONUT TİPLERİ

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan projede konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla satışa sunulacak. Proje kapsamında inşa edilecek dairelerin dağılımı ise şöyle açıklandı:

200 bin adet 80 metrekarelik 2+1 daire,

150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 daire,

150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 daire.

ÖZEL KONTENJANLAR VE SOSYAL ETKİ

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Yaklaşık 2 milyon kişinin faydalanması beklenen 1,5 trilyon lira değerindeki bu dev yatırımın, konut ve kira fiyatlarını dengelemesi ve 300 farklı sektörü canlandırması öngörülüyor. Ayrıca proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez "kiralık sosyal konut" uygulaması da hayata geçirilecek.