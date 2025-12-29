Anlaşmanın detaylarına göre Woodside, 9 yıllık bir süreci kapsayacak şekilde BOTAŞ’a toplam 5,8 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik edecek. Bu uzun vadeli iş birliği, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine stratejik bir katkı sağlamayı hedefliyor.

KAYNAK ABD’NİN LOUİSİANA EYALETİ OLACAK

BOTAŞ’a tedarik edilecek doğalgazın kaynağı da belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, LNG’nin ABD’nin Louisiana eyaletinde yapımı devam eden modern bir LNG tesisinden sağlanacağı belirtildi. Bu durum, Türkiye’nin gaz ithalatında sadece bölgesel boru hatlarına değil, küresel LNG pazarına olan hakimiyetini de pekiştirecek.

ENERJİDE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ STRATEJİSİ

Sektör temsilcileri, Eylül ayında duyurulan bu uzlaşmanın resmileşmesini Türkiye için kritik bir adım olarak değerlendiriyor. ABD menşeli gazın portföye eklenmesiyle birlikte Türkiye, enerji tedarikinde kaynak çeşitliliğini artırarak küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı daha dirençli bir konuma gelmeyi amaçlıyor.