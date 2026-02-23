Akaryakıt piyasası temsilcilerinden alınan bilgilere göre, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 40 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerini artırma kararı ve Orta Doğu’da tırmanan gerilimin petrol arzını baskılaması, pompaya yansıyacak bu zammın ana gerekçeleri olarak gösteriliyor.

23 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesinde haftanın ilk işlem gününde (Pazartesi) büyükşehirlerdeki pompa fiyatları şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 57,17 TL

Motorin: 57,89 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 57,00 TL

Motorin: 57,74 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara:

Benzin: 58,10 TL

Motorin: 59,02 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir:

Benzin: 58,37 TL

Motorin: 59,30 TL

LPG: 30,09 TL

Kaynak: Ekonomim