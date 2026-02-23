Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki rekor seviyeler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını tetiklemeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde vatandaşlar "Benzin ve motorin ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, sektör kaynaklarından Salı günü için ciddi bir zam sinyali geldi. Motorin grubunda 2 lira 40 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.
Akaryakıt piyasası temsilcilerinden alınan bilgilere göre, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 40 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergilerini artırma kararı ve Orta Doğu’da tırmanan gerilimin petrol arzını baskılaması, pompaya yansıyacak bu zammın ana gerekçeleri olarak gösteriliyor.
23 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Zam öncesinde haftanın ilk işlem gününde (Pazartesi) büyükşehirlerdeki pompa fiyatları şu şekilde seyrediyor:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 57,17 TL
Motorin: 57,89 TL
LPG: 30,29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 57,00 TL
Motorin: 57,74 TL
LPG: 29,69 TL
Ankara:
Benzin: 58,10 TL
Motorin: 59,02 TL
LPG: 30,17 TL
İzmir:
Benzin: 58,37 TL
Motorin: 59,30 TL
LPG: 30,09 TL
Kaynak: Ekonomim