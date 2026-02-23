Yurt içinde ise Borsa İstanbul’un güne alıcılı bir açılış yapması öngörülürken, piyasa aktörleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini takip ederek reel sektörün nabzını tutmaya hazırlanıyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

ADEL – 364 gün vadeli 750 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ADGYO – Cem Okullu ve Cengiz Okullu tarafından toplam 150.000.000 adet payın pay başına 66,65 – 66,70 TL fiyattan TAS’ta Adra Holding’e bugün satılacağı açıklandı.

ALVES – 147 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ATATR – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Novus Turizm’in sermayesinin 1 milyon TL’den 3,2 milyar TL’ye yükseltilmesine ve şirketin sermaye artırımına katılım sağlamasına karar verildiği açıklandı.

AYGAZ – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin iki yıl süreli yenilendiği açıklandı.

ALARK – Şirket bağlı ortaklığı Alarko Enerji ve Cengiz Enerji arasında imzalanan ön protokol kapsamında Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı açıklandı.

BORLS – Şirketin, TRSBORL22714 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesine ilişkin Tertip/BASK toplantısını 24 Şubat’ta yapacağı açıklandı.

BAHKM – Kırıkkale şubesinin tescil edildiği açıklandı.

CANTE – Şirket ile Kobirate arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesinin 1 yıl süre ile yenilendiği açıklandı.

DYOBY – 159 gün vadeli 95 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

DSTKF – Destek Holding tarafından 3.952.377 adet payın pay başına 700 TL fiyattan TERA’ya satışının gerçekleştiği açıklandı.

DSTKF – TERA’nın sahip olduğu 1.200.000 adet payın pay başına 855 TL fiyattan TAS’ta 3 alıcıya satışı için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ELITE – KeHE Distributors’un ilk siparişleri verdiği açıklandı.

EUPWR – Şirketin, 988.488 dolarlık iş aldığı açıklandı.

ENJSA – 2.548 gün vadeli 10 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

EKGYO – İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumunun gerçekleştirildiği, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin 31,3 milyar TL olduğu açıklandı.

EMNIS – Konkordato projesi kapsamında elli birinci taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.

FENER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 6,2 milyar TL’den 31,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

FRIGO – VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

GSSDE – Şirket bağlı ortaklıkları Cano Maritime ve Hako Maritime’nin sermayelerinin artırılmasına ve şirketin sermaye artırımına katılım sağlamasına karar verildiği açıklandı.

HDFGS – Şirketin bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme’nin mülkiyetinde bulunan İzmir’deki taşınmaza ilişkin olarak hizmet alınacak yüklenici ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

INTEK – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Innosa Yazılım ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 75 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

IZENR – Şirketin, İzmir Aliağa’daki elektrik üretim santrali hakkında, ruhsat bulunmadığı gerekçesiyle verilen kapatma kararı kapsamındaki yarı sürecinin, mahkeme tarafından yürütmesinin durdurulduğu ve üretimin kesintisiz sürdüğü, yargı sürecinde EPDK’dan alınan Üretim Tesisi Uygunluk Belgesi ile tesisin ruhsatlı hale geldiği, Mahkemenin kapatma işlemine dayanak kalmadığını belirterek encümen kararını iptal ettiği açıklanırken, üretim faaliyetlerinde engel bulunmadığı belirtildi.

KLYPV – Şirketin, 147,9 milyon TL’lik iş aldığı açıklandı.

MARBL – Şirketin %50 pay sahibi olduğu Turbaş Mermer’in paylarının tamamının 4 milyon TL’ye devir alındığı açıklandı.

SMRVA – 364 gün vadeli 137 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TATEN – Şirketin dolaylı bağlı ortaklıkları tarafından depolamalı RES ve GES projeleri kapsamında yapılan toplam 19 adet önlisans başvurusunun EPDK tarafından uygun bağlantı görüşü oluşturulamadığı gerekçesiyle reddedildiği açıklandı.

TBORG – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

TERA – World Rating tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun A (Trk) ve not görünümünün Stabil olarak belirlendiği açıklandı.

TERA – Şirketin, MANAS’ın sermayesinin %21,55'ine karşılık gelen 20.064.000 adet A ve 51.288.000 adet B grubu payları pay başına 4,49 TL fiyattan 320,1 milyon TL’ye devraldığı açıklandı.

OTKAR – 728 gün vadeli 750 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

YEOTK – Şirketin, %51 hissesine sahip olduğu DEFİC Globe tarafından Romanya'da 3 ayrı sahada geliştirilen 54 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali ve bunlara entegre 80 MWh kapasiteli enerji depolama sistemlerine sahip şirketlerin ENDAE’ye 47,3 milyon euroya satılması kapsamında niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

ZGYO – Ankara Keçiören’deki 19.164 m² taşınmazın 1/4 payının şirket portföyünde yer aldığı, taşınmaz üzerinde geliştirilmesi planlanan proje kapsamında, arsa sahipleri ile şirket arasında Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

ARZUM – Bank of America Corporation tarafından 2,82 – 2,83 TL fiyat aralığından 6.101.127 adet alış ve 2.692.248 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,37’ye yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 327.102 adet pay 25,30 – 25,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

CONSE – Bank of America Corporation tarafından 3,83 – 3,89 TL fiyat aralığından 2.301.503 adet alış ve 3.747.995 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,85’e geriledi.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 346.238 adet pay 24,38 – 25,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.263.606 adet pay 9,96 – 10,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,47 – 17,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMDC – Limak Çimento tarafından 29,80 – 30,29 TL fiyat aralığından 1.660.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %70,30’a yükseldi.

SASA – HSBC Holdings tarafından 4.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,99’a geriledi.

TEHOL – Tera Portföy tarafından 18.127.773 adet alış ve 318.966 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,83’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

BIMAS – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 600 milyon TL artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

KENT – Şirket sermayesinin 220 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 110 milyon TL nakden artışla 330 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 2.742.606 adet pay 24 – 25 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

OZYSR – Şirket sermayesinin 103,2 milyon TL’den %310 oranında bedelsiz olarak 319,9 milyon TL artışla 423,1 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.