Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt etiketlerine bir kez daha yansıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına zam yapıldı.
Akaryakıt tarifesinde yapılan son değişiklikle birlikte bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 1,07 lira arttı. Pompa fiyatlarına doğrudan yansıyan bu artışın ardından, özellikle büyükşehirlerdeki benzin fiyatları 58 TL barajını aştı.
MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Benzin grubundaki fiyat artışına karşın motorin (mazot) fiyatlarında bugün için herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sektör temsilcileri, motorin grubunda yakın vadede bir fiyat değişikliği beklenmediğini ifade etti.
İSTANBUL'DA GÜNCEL POMPA FİYATLARI
Zam sonrası İstanbul’daki güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde oluştu:
Benzin: 58.28 TL
Motorin: 60.33 TL
Fiyatlar, bayiler ve dağıtım şirketleri arasındaki rekabet nedeniyle küçük farklılıklar gösterebilmektedir.
Kaynak: Ekonomim