Akaryakıt tarifesinde yapılan son değişiklikle birlikte bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 1,07 lira arttı. Pompa fiyatlarına doğrudan yansıyan bu artışın ardından, özellikle büyükşehirlerdeki benzin fiyatları 58 TL barajını aştı.

MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Benzin grubundaki fiyat artışına karşın motorin (mazot) fiyatlarında bugün için herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sektör temsilcileri, motorin grubunda yakın vadede bir fiyat değişikliği beklenmediğini ifade etti.

İSTANBUL'DA GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Zam sonrası İstanbul’daki güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde oluştu:

Benzin: 58.28 TL

Motorin: 60.33 TL

Fiyatlar, bayiler ve dağıtım şirketleri arasındaki rekabet nedeniyle küçük farklılıklar gösterebilmektedir.

