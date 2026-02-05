Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, üç temel politika faizinde değişikliğe gitmeme kararı aldı. Banka, güncellenen değerlendirmesinde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefi etrafında istikrar kazanmasının beklendiğini teyit etti.

ECB, küresel ölçekte zorlu koşullara rağmen ekonomik görünümün dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Düşük işsizlik oranı, özel sektörün sağlam bilanço yapısı, savunma ve altyapı harcamalarının kademeli olarak devreye girmesi ile geçmiş faiz indirimlerinin gecikmeli destekleyici etkileri, büyümeyi ayakta tutan başlıca unsurlar olarak sıralandı. Buna karşın, küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler nedeniyle görünümün halen belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

PARA POLİTİKASINDA VERİ ODAKLI DURUŞ

Yönetim Konseyi, para politikasında veri odaklı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edeceğini bildirdi. Faiz kararlarının; enflasyon görünümü, risk dengesi, çekirdek enflasyon dinamikleri ve para politikasının aktarım gücü dikkate alınarak belirleneceği ifade edildi. Konsey, önceden belirlenmiş bir faiz patikasına bağlı kalınmayacağını yineledi.

FAİZ ORANLARI SABİT TUTULDU

Bu çerçevede ECB, Mevduat faizini yüzde 2,00, Ana refinansman faizini yüzde 2,15, Marjinal fonlama faizini yüzde 2,40 seviyesinde sabit tuttu.

VARLIK ALIM PROGRAMLARI

Banka, Varlık Alım Programı (APP) ve Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) kapsamında tutulan portföylerin, vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara geri ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmemesi yoluyla öngörülebilir ve ölçülü bir hızda küçülmeye devam ettiğini de açıkladı.