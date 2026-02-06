Analize göre, geride bıraktığımız yılda şube ağını en çok daraltan kurum 54 şube ile Denizbank oldu. Denizbank’ı, 47 şube kapatan Akbank ve 32 şube ile Yapı Kredi Bankası izledi. Listenin devamında ise 16 şube ile ICBC Turkey ve 15 şube ile İş Bankası yer aldı.

Uzmanlar, büyük özel bankaların operasyonel maliyetleri düşürmek ve müşteri işlemlerini dijital kanallara kaydırmak amacıyla şube optimizasyonuna ağırlık verdiğini belirtiyor.

KAMU BANKALARI FİZİKSEL AĞINI GENİŞLETİYOR

Özel bankaların aksine kamu bankaları 2025 yılında da yeni şubeler açarak hizmet ağını büyütmeyi sürdürdü. Vakıfbank, yıl boyunca açtığı 16 yeni şube ile bu alanda liderliği göğüsledi. Onu 13 şube ile Halkbank takip etti.

Şube açan diğer bankalar ise şu şekilde sıralandı:

Türk Ticaret Bankası: 10 şube

Burganbank: 2 şube

Aktifbank: 1 şube

Bankaların 2025 Yılı Şube Sayısı Analizi

📌 2025 Yılında En Çok Şube Kapatan Bankalar;

1-Denizbank: 54 şube

2-Akbank: 47 şube

3-Yapı Kredi Bankası: 32 şube

4-ICBC Turkey: 16 şube

5-İş Bankası: 15 şube

📌 2025 Yılında En Çok Şube Açan Bankalar;

1-Vakıfbank: 16 şube

2-Halkbank: 13… pic.twitter.com/zV75nIeq5f — Şener Babuşcu (@babuscusener) February 6, 2026

ŞUBE SAYISINDA "KAMU-ÖZEL" FARKI BELİRGİNLEŞİYOR

Şener Babuşcu’nun yayımladığı bu tablo, Türkiye bankacılık sektöründe iki farklı stratejinin çatıştığını gösteriyor. Özel bankalar "şubesiz bankacılık" ve mobil uygulamalar üzerinden büyüme modelini benimserken; kamu bankaları, fiziksel erişilebilirliği artırarak pazar payını koruma yoluna gidiyor.