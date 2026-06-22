Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ticaretinde büyük yankı uyandıran "6 ay ve 6 bin kilometre" satış kısıtlamasının süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada; sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının kurulması, fahiş fiyat oluşumlarının engellenmesi ve tüketicinin korunması adına denetim ve düzenleme çalışmalarının kararlılıkla süreceği vurgulandı.

KISITLAMA HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Uzatma kararıyla birlikte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan galeri ve yetkili bayiler; motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını ilk tescil edildikleri tarihten itibaren 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreyi doldurmadan doğrudan ya da dolaylı olarak satamayacak.

Düzenleme, piyasada "sıfır gibi" satılan araç oyunlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

İLAN KISITLAMASI DA YÜRÜRLÜKTE: MİLYONLARCA LİRA CEZA KESİLDİ

Bakanlık, sadece kilometre ve süre sınırıyla kalmayıp piyasa dengesini bozan diğer uygulamalara karşı da taviz vermiyor.

İkinci el araçların, üretici veya distribütör firmalar tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle internet sitelerinde ilan edilmesini engelleyen ilan kısıtlaması da yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Sıkı denetimlerin bilançosu ise oldukça ağır oldu. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda:

• 6 ay 6 bin km kuralına aykırı hareket eden yetkili bayi ve galerilere bugüne kadar 54 milyon lira,

• İlan kısıtlamasını ihlal ederek sıfır fiyatının üzerinde fiyat talep edenlere ise 11,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

"3 ARAÇ" SINIRI DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı'nın kayıt dışı ticaretle mücadele kapsamındaki bir diğer önemli kalesi olan "yetki belgesi" şartı da esnetilmiyor.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti için gerekli yetki belgesine sahip olmayan bireysel kullanıcıların, bir takvim yılı içerisinde 3’ten fazla otomobil satışı yapması noterlik sistemleri tarafından otomatik olarak engellenmeye devam edecek.