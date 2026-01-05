Türkiye'de yaklaşık 18 milyon kişinin tasarruflarını değerlendirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yol ayrımına girildi. 2022 yılında %25'ten %30'a çıkarılan devlet katkısının, bütçe disiplini ve değişen ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek yeniden %20 seviyesine çekilmesi planlanıyor.

Neden Düşürülüyor?

Ekonomi kulislerinden sızan bilgilere göre, bu değişikliğin arkasında iki temel neden yatıyor:

Bütçe Yükü: Devlet katkısı ödemelerinin merkezi yönetim bütçesi üzerindeki yükünü hafifletmek. 2026 yılı bütçesinde BES için ayrılan payın büyüklüğü, ekonomi yönetimini bu kalemde tasarrufa yöneltti.

Enflasyon Dengesi: %30'luk oranın, enflasyonun yüksek olduğu dönemde bir koruma kalkanı olarak getirildiği; ancak enflasyondaki düşüş eğilimiyle birlikte %20'lik bir katkının da yeterli reel getiriyi sağlayacağı savunuluyor.

Mevcut Yatırımlar Etkilenecek mi?

Katılımcıların en çok merak ettiği konu olan "geçmiş birikimler" konusunda uzmanlar rahatlatıcı bir açıklama yapıyor. Yapılacak düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceği, yani bugüne kadar hesabınıza yatan %30'luk devlet katkılarının korunacağı belirtiliyor. Yeni oran (%20), düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra yatırılacak yeni katkı payları için geçerli olacak.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?

Mevcut durumda yatırdığınız her 100 TL için devlet 30 TL katkı sağlarken, yeni düzenleme ile bu tutar 20 TL’ye düşecek. Hak ediş sürelerinde ise bir değişiklik beklenmiyor:

Yıl: Devlet katkısının %15'i Yıl: Devlet katkısının %35'i Yıl: Devlet katkısının %60'ı

Emeklilik (56 yaş ve 10 yıl): Devlet katkısının %100'ü

Sektör Temsilcileri Endişeli

Sigorta ve emeklilik sektörü temsilcileri, devlet katkısındaki bu indirimin sisteme olan güveni zedeleyebileceği ve yeni katılımların hızını yavaşlatabileceği konusunda uyarıyor. %30'luk teşvikin BES'in en büyük "lokomotifi" olduğunu belirten uzmanlar, orandaki düşüşün tasarruf eğilimini olumsuz etkilemesinden korkuyor.

Not: Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir tebliğ yayımlanması bekleniyor. Yatırımcıların bu süreçte resmi açıklamaları takip etmesi önem arz ediyor.