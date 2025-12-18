Küresel piyasalarda volatilite sürerken, Nasdaq borsasında işlem gören bazı hisseler bugün yatırımcılarına inanılmaz kazançlar sağladı. Özellikle biyoteknoloji ve teknoloji sektöründeki gelişmelerle birlikte, iki şirket günü %100’ün üzerinde devasa bir yükselişle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

İşte 18 Aralık 2025 itibarıyla Nasdaq’ta günün en çok kazandıranları:

GÜNÜN YILDIZI: MEGA FORTUNE (MGRT)

Günün en büyük patlamasını Mega Fortune (MGRT) hisseleri yaptı. Şirket hisseleri bir günde %143,93 oranında değer kazanarak yatırımcısını şaşırttı. Teknik göstergelerin "güçlü al" sinyali verdiği hisse, 13,05 dolar seviyelerine kadar tırmandı.

BİYOTEKNOLOJİ ATAĞI: PROCESSA PHARMACEUTİCALS (PCSA)

Biyoteknoloji sektörünün önemli oyuncularından Processa Pharmaceuticals (PCSA), kanser tedavisine yönelik klinik çalışmalarından gelen olumlu verilerin ardından %122,30 yükseliş kaydetti. Hisse, seans içerisinde işlem hacmi rekorları kırarak günün en çok konuşulan kağıtlarından biri oldu.

DİĞER ÖNEMLİ YÜKSELİŞLER

Sadece %100 üstü artanlar değil, çift haneli büyüyen diğer hisseler de piyasaya damga vurdu:

Medline Inc. (MDLN): Sağlık sektöründeki hareketlilikle birlikte %40,21 değer kazandı.

Recursion Pharmaceuticals (RXRX): JPMorgan’ın olumlu analiz notu ve yatırım tavsiyesi sonrası %11,43 yükselerek ivmesini korudu.

Hut 8 Corp (HUT): Kripto madenciliği sektöründeki hareketlenmeyle birlikte %8,98 oranında prim yaptı.

Micron Technology (MU): Güçlü bilanço beklentileriyle piyasa öncesi işlemlerde %9,97 artış göstererek teknoloji devleri arasında öne çıktı.

PİYASADA SON DURUM

Nasdaq genel endeksi günü satıcılı bir seyirle kapatsa da, yukarıdaki şirketlerin ayrışması piyasada "fırsat hisseleri" arayışının devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, özellikle düşük piyasa değerli hisselerdeki bu ani sıçramaların haber odaklı olduğuna dikkat çekiyor.

Editör Notu: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.