Nasdaq borsasında Noel tatili öncesindeki son dört işlem gününde (22-24 Aralık 2025), özellikle biyoteknoloji ve mikro ölçekli teknoloji şirketleri endeks genelinden ayrışarak çok sert yükselişler kaydetti. Yatırımcıların risk iştahının arttığı bu kısa haftada, bazı hisseler dört gün içerisinde %75 barajını aşan bir performans sergiledi.

İşte haftanın en çok kazandıran ve dikkat çeken Nasdaq şirketleri:

OMEROS CORP (OMER)

Haftanın en istikrarlı ve hacimli yükselişlerinden birine imza atan biyofarmasötik şirketi Omeros Corp, haftaya 8,75 dolar seviyelerinden giriş yaptı. 24 Aralık Çarşamba günü itibarıyla 15,36 dolara ulaşan hisse, yatırımcısına kısa sürede büyük bir getiri sundu.

Artış Oranı: Yaklaşık %76

Temel Dinamik: Şirketin klinik çalışmalarındaki ilerlemeler ve mali tablolarındaki iyileşme beklentisi alımları tetikledi.

SIDUS SPACE (SIDU)

Havacılık ve uzay teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Sidus Space, hafta başında duyurulan yüksek bütçeli savunma ve uzay sözleşmelerinin etkisiyle volatil bir seyir izledi. Pazartesi günü yaşadığı sert yükselişi hafta geneline yaymayı başardı.

Dört Günlük Performans: 1,16 dolar seviyelerinden 2,20-2,30 dolar bandına kadar tırmandı.

Not: Şirketin sermaye artırımı haberlerine rağmen, haftalık bazda %80’in üzerinde bir primle listenin üst sıralarında yer aldı.

SOBR SAFE (SOBR)

Donanım ve yazılım tabanlı güvenlik çözümleri üreten SOBR Safe, haftanın en spekülatif ama en çok kazandıran kağıtlarından biri oldu. Özellikle düşük hacimli tahtalarda gerçekleşen alımlar fiyatı hızla yukarı taşıdı.

Artış Oranı: Yaklaşık %82

Görünüm: Hafta başındaki düşük fiyat seviyelerinden gelen talep, hisseyi 2,37 dolar seviyelerine kadar taşıdı.

Nasdaq Haftalık Özet Tablosu:

Piyasalar 25 Aralık tarihindeki Noel tatilinin ardından 26 Aralık Cuma günü yeniden işleme açılacaktır. Bu tip yüksek oranlı yükseliş gösteren hisseler, genellikle yüksek volatilite ve risk barındırdığı için yatırımcıların temkinli olması önerilmektedir.

