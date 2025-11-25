BIST100 endeksi, son dönemdeki volatil dalgalanmaların ardından yönünü yeniden yukarı çevirme isteğinde. Özellikle faiz kararları, enflasyon verileri ve yabancı yatırımcı raporlarının gölgesinde, piyasadaki "akıllı para" (smart money) seçici hisselere yönelmeye başladı.

Yatırımcıların en çok merak ettiği soru ise şu: Genel endeks hareketinden bağımsız olarak, teknik analizde Golden Cross (Altın Kesişim), MACD pozitif uyumsuzluğu ve RSI kırılımı yaşayan hisseler hangileri?

İşte teknik analistlerin mercek altına aldığı, potansiyeli yüksek o kritik sektörler ve sinyaller.

1. Rallinin Öncüsü: Bankacılık ve Holdingler

Borsa İstanbul'da tecrübeli her yatırımcının bildiği bir kural vardır: "Bankalar gitmeden endeks gitmez." Şu anki teknik görünümde, endeksin lokomotifi yine bankalar olmaya aday.

Özellikle bankacılık endeksinde (XBANK) 50 günlük hareketli ortalamanın, 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesi (Golden Cross) en güçlü boğa sinyali olarak kabul ediliyor. Defter değeri çarpanı (PD/DD) tarihi dip seviyelerine yakın olan özel bankalar ve nakit akışı güçlü holdingler, teknik indikatörlerde "Güçlü Al" bölgesine en yakın duran grup olarak öne çıkıyor.

2. Enerji Hisselerinde "Dipten Dönüş" Sinyali

Uzun süredir devam eden düzeltme hareketini tamamlamış görünen enerji sektörü, teknik analistlerin yakın markajında. Birçok enerji şirketinde, trendin gücünü gösteren MACD indikatörünün sıfır çizgisinin üzerine atması, alım iştahının arttığına işaret ediyor. Bu sektörde özellikle hacimli direnç kırılımları yapan şirketler, yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olabilir.

3. Perakende Devlerinde Formasyon Hazırlığı

Enflasyonist ortamda ciro büyümesini sürdüren perakende ve gıda devleri, defansif (korumacı) yapıdan ofansif (atak) yapıya geçiyor. Grafikleri incelendiğinde, bu sektördeki bazı hisselerin "Fincan-Kulp" veya "İkili Dip" formasyonları oluşturduğu görülüyor. Teknik analizde bu formasyonlar, genellikle orta vadeli ve sağlıklı bir yükselişin başlangıcı olarak yorumlanır.

4. Yatırımcıların Radarındaki 3 Kritik Gösterge

Analistlere göre, hisse bazlı hareketlerde şu üç teknik gösterge, rallinin hangi hisselerde yoğunlaşacağını fısıldıyor:

RSI (14) Kırılımı Yaşayan Sanayi Devleri: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin üzerine çıkan sanayi ve teknoloji hisseleri, momentumun (hızın) pozitife döndüğünü gösteriyor. Bu kırılım, düşüş trendinin bittiğinin ilk sinyali olarak okunabilir.

Bollinger Bandı Sıkışan Turizm ve Havacılık Hisseleri: Teknik analizde bantların daralması, "fırtına öncesi sessizlik" olarak bilinir. Havacılık ve turizm hisselerinde görülen bu sıkışma, sert bir fiyat hareketinin (patlamanın) yaklaştığını haber veriyor. Yönün yukarı olması durumunda hareket marjı yüksek olabilir.

Hacim Patlaması Yaşayan İhracatçılar: Fiyat yükselirken işlem

hacminin de artması, yükselişin "sahte" olmadığını teyit eder. Özellikle döviz pozisyonu artıda olan ihracat odaklı şirketlerdeki hacim artışları, kurumsal alımların başladığına işaret ediyor olabilir.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI: "BOĞA TUZAĞINA" DİKKAT

Ralli beklentisi heyecan yaratsa da piyasa uzmanları temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. BIST100'de teknik olarak bir yükseliş trendinin tam teyidi için sadece indikatörler yeterli değildir; endeksin psikolojik direnç seviyelerinin üzerinde en az 2 gün kapanış yapması gerekir.

Bu teyit gelmeden yapılan aceleci alımlar, yatırımcıları "Boğa Tuzağı" (Bull Trap) denilen yanıltıcı yükselişlere yakalatabilir. Bu nedenle Stop-Loss (Zarar Kes) seviyelerine sadık kalmak hayati önem taşıyor. BIST100 rallisine hazırlanırken "her hisse aynı oranda yükselecek" algısına kapılmamak gerekir.

Teknik göstergelerin "AL" verdiği, bilançosu sağlam ve yabancı takas oranı artan hisselere odaklanmak, bu dönemde kazanan tarafta olmanın anahtarı olabilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.