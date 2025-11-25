Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO), yatırımcıların merakla beklediği bedelsiz sermaye artırımı kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu. Şirket mevcut 20 milyon TL olan sermayesini yüzde 200 bedelsiz artırarak 60 milyon TL’ye çıkaracak.
Bu yüksek oranlı artış, hem şirketin özkaynak yapısında güçlenmeye işaret ediyor hem de yatırımcıların lot sayısını üçe katlıyor.
EUKYO’DAN YÜZDE 200 BEDELSİZ: LOT SAYISI ÜÇE KATLANACAK
Yapılan açıklamaya göre bedelsiz artırım oranı %200 olarak belirlendi. Bu oran, her yatırımcıya mevcut lotunun iki katı kadar ilave pay verileceği anlamına geliyor.
500 lotu olan bir yatırımcı: 500 + 1000 = 1500 lot
1.000 lotu olan bir yatırımcı: 3.000 lot
10.000 lotu olan bir yatırımcı: 30.000 lot
Bedelsiz paylar, yatırımcıların hesaplarına MKK süreci tamamlandıktan sonra otomatik olarak aktarılacak.
SERMAYE 20 MİLYON TL’DEN 60 MİLYON TL’YE ÇIKIYOR
EUKYO’nun çıkarılmış sermayesi, bedelsiz sonrası 20 milyon TL’den 60 milyon TL’ye ulaşacak. Bu artışın tamamı iç kaynaklardan karşılanıyor.
BEDELSİZİN KAYNAĞI: İÇ KAYNAKLAR GÜÇLÜ
KAP açıklamasında bedelsiz sermaye artırımının hangi kaynaktan karşılandığı da detaylandırıldı:
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları: 19.500.000 TL
Geçmiş Yıl Kârları: 20.500.000 TL
Toplamda 40 milyon TL iç kaynak, doğrudan sermayeye ekleniyor. Şirketin geçmiş yıllardan biriken özkaynaklarının güçlü olması, bedelsiz kararını destekleyen en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
A VE B GRUBU PAYLARDA DURUM
Bedelsiz artırım hem işlem görmeyen A Grubu’na hem de Borsada işlem gören B Grubu’na uygulanacak.
A Grubu:
Mevcut sermaye: 100.000 TL
Bedelsiz sonrası: 300.000 TL
B Grubu (Hamiline):
Mevcut sermaye: 19.900.000 TL
Bedelsiz sonrası: 59.700.000 TL
Borsada işlem gören B Grubu yatırımcıları için en kritik nokta: lot sayısı 3 katına çıkacak.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? SPK ONAYI BEKLENİYOR
Bu aşamadan sonra süreç şu şekilde ilerleyecek:
SPK onayı
Ticaret sicilde tescil
MKK tarafından hesaplara aktarım
Bedelsiz onayı SPK’dan geldikten sonra takvim netleşecek. Yatırımcıların ekstra bir işlem yapmasına gerek yok.
Yüzde 200 gibi yüksek bir oran, son dönemde nadiren görülen bedelsiz oranlarından biri. İç kaynakların kuvvetli oluşu, şirketin bilanço tarafında güçlü bir duruşa sahip olduğunu gösteriyor. Yatırım ortaklığı yapısı gereği, portföy değerinin artışı ve özkaynak birikimi bu tür sermaye artırımlarına zemin hazırlıyor.
EUKYO yatırımcısı için bu gelişme, lot adedindeki artışla birlikte portföyde psikolojik ve yapısal bir güçlenme anlamı taşıyor.
(Yatırım tavsiyesi değildir.)