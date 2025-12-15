Kripto para piyasalarında "Kara Pazartesi" rüzgarı esiyor. Bitcoin’in 86.000 doların altına çakılmasıyla milyarlarca dolarlık pozisyon saniyeler içinde silindi. Yatırımcıların aklındaki tek soru: "Boğa sezonu bitti mi, yoksa bu son bir silkeleme mi?"

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, haftaya korkutan bir düşüşle başladı. Asya borsalarının açılışıyla derinleşen satış dalgası, BTC fiyatını 86.000 dolar seviyesinin altına itti. Piyasada oluşan panik havası, Ethereum ve Solana başta olmak üzere altcoinleri adeta "kan gölüne" çevirdi.

İşte piyasadan milyarların buharlaşmasına neden olan 3 kritik gelişme:

1. "ALICILAR PİYASAYI TERK ETTİ" (İNANÇ EKSİKLİĞİ)

Düşüşün bir numaralı nedeni teknik değil, psikolojik. Piyasa analistleri durumu "Lack of conviction" (İnanç/Güven Eksikliği) olarak tanımlıyor. Yılın başlarında Bitcoin’i rekorlara taşıyan kurumsal iştahın şu an masada olmadığı görülüyor. Hacimsiz piyasada gelen satışlar, alıcı bulamayınca fiyatın serbest düşüşe geçmesine neden oldu.

2. FED VE TİCARET SAVAŞLARI KORKUSU

Makroekonomik belirsizlikler, kripto paraların üzerindeki "Demokles’in Kılıcı" gibi sallanmaya devam ediyor.

Faiz Belirsizliği: ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinde "şahin" duruş sergilemesi, risk iştahını baltaladı.

Tarife Gerilimi: ABD'nin gümrük vergileri (tarifeler) konusundaki sert çıkışları, küresel ticarette endişe yaratarak yatırımcıyı riskli varlıklardan kaçırıp nakde dönmeye zorladı.

3. KALDIRAÇLI İŞLEMLERDE BÜYÜK KIYIM

Fiyatın kritik destek seviyelerini kırmasıyla birlikte, yükseliş bekleyen (Long) kaldıraçlı pozisyonlar zincirleme olarak patladı. Son 12 saat içinde borsalardan yüz milyonlarca dolarlık vadeli işlem pozisyonu tasfiye oldu (likidasyon). Bu durum, satış baskısını kartopu gibi büyüterek düşüşü hızlandırdı.

ALTCOINLER DAHA AĞIR YARALI

Bitcoin’deki sarsıntı, altcoinlerde deprem etkisi yarattı.

Ethereum (ETH): %7'nin üzerinde değer kaybederek yatırımcısını şoke etti.

Solana (SOL): %8'e varan düşüşle günün en çok kaybettirenlerinden biri oldu.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: "DİP HENÜZ GÖRÜLMEMİŞ OLABİLİR"

Ünlü piyasa analistleri, Bitcoin'in 84.000 - 86.000 dolar bandında tutunamaması halinde düşüşün derinleşebileceği uyarısında bulunuyor. Boğanın (yükseliş trendinin) devam edebilmesi için piyasaya acil olarak "taze para" ve yeni bir hikaye girmesi gerekiyor. Aksi takdirde, "Ayı piyasası geri mi döndü?" soruları daha yüksek sesle sorulmaya başlanacak.