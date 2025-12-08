Kripto para piyasalarında yıl sonu yaklaşırken heyecan ve tedirginlik bir arada yaşanıyor. Geçmiş yıllarda Aralık aylarında, özellikle Noel tatili öncesinde görülen ve "Noel Baba Rallisi" olarak adlandırılan yükseliş dalgası için geri sayım başladı.

Ancak Bitcoin'in 90.000 dolar psikolojik sınırının hemen altında/üzerinde dalgalanması ve hakimiyet (dominance) oranındaki düşüş, yatırımcıların "Bu yıl ralli olmayacak mı?" sorusunu sormasına neden oluyor.

BTC kritik haftaya 91 bin dolar üzerinde başladı

"NOEL BABA" BEKLERKEN KURUMSAL SATIŞ GELDİ

Aralık ayının ilk haftasında Spot Bitcoin ETF’lerinden gelen 250 milyon doları aşan net çıkışlar, boğa beklentilerini bir miktar törpüledi.

Özellikle ABD seçimleri sonrası oluşan Trump kaynaklı "tarife" tartışmaları ve küresel piyasalardaki likidite daralması, risk iştahını baskılayan ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Analistler, Bitcoin hakimiyetinin (Dominance) %60 seviyesinin altına gerilemesini iki farklı şekilde yorumluyor:

1. Ayı Sinyali: Para piyasadan çıkıyor olabilir.

2. Altcoin Sezonu: Bitcoin yataya bağlarken para altcoinlere kayıyor olabilir (Altseason hazırlığı).

TEKNİK ANALİZ: MASADAKİ KRİTİK RAKAMLAR

Yıl sonuna girerken teknik görünümde "karar anı" işaretleri mevcut. Bitcoin için 88.000 - 92.000 dolar aralığı, kısa vadeli yönü belirleyecek en önemli sıkışma bölgesi olarak görülüyor.

İşte uzmanların takip ettiği hayati seviyeler:

• Ana Destek (Kırmızı Çizgi): 83.000 Dolar Olası bir derin düzeltmede, boğaların "kaleyi savunacağı" en kritik nokta 83.000 dolar seviyesi. Bu seviyenin altındaki kapanışlar, ralli beklentisini 2026 başına öteleyebilir ve paniği tetikleyebilir.

• Ara Destek: 88.500 Dolar

• İlk Direnç: 93.500 Dolar Fiyatın yeniden pozitif bölgeye geçmesi için bu seviyenin üzerinde 4 saatlik mum kapanışları şart.

• Psikolojik Hedef: 100.000 Dolar "Noel Rallisi" başlarsa, piyasanın mıknatıs gibi çekileceği ilk durak 6 haneli bu rakam olacak.

UZMAN GÖRÜŞÜ: "FIRSAT MI, TUZAK MI?"

Piyasa analistlerine göre, Aralık ayının ikinci yarısı tarihsel olarak daha hareketli geçiyor. Şu an yaşanan durgunluk, "fırtına öncesi sessizlik" olabilir.

Ancak yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerden uzak durması ve 98.000 dolar direnci kırılmadan "Ralli başladı" hissine kapılmaması gerektiği vurgulanıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (FAQ)

Noel Rallisi (Santa Rally) nedir? Borsa ve kripto para piyasalarında, genellikle yılın son 5 işlem günü ile yeni yılın ilk 2 gününü kapsayan, fiyatların yükselme eğiliminde olduğu döneme verilen addır.

Bitcoin 100 bin dolar olur mu? Birçok global banka ve analist, 2025 yılı bitmeden veya 2026'nın ilk çeyreğinde bu seviyenin test edilmesini bekliyor. Ancak kısa vadede volatilite (oynaklık) yüksektir.

Kripto parada "Boğa Sezonu" bitti mi? Hayır, uzmanlar şu anki düşüşleri "düzeltme" olarak yorumluyor. Halving sonrası döngüsel yükseliş trendinin 2026 ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.