Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalardaki oynaklığın önüne geçmek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla Borsa İstanbul’da uygulanan bazı kritik tedbirlerin süresini uzatma kararı aldı.

SPK tarafından yapılan son açıklamaya göre, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağı ve kredili işlem düzenlemeleri Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Kurul, piyasadaki dengelerin korunması hedefiyle mevcut tedbirlerin 27 Mart 2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına karar verdi.

KARAR KAPSAMINDAKİ TEMEL DÜZENLEMELER

Alınan karar doğrultusunda uzatılan piyasa tedbirleri şunları kapsıyor:

Açığa Satış Yasağı: Yatırımcıların sahip olmadıkları payları önceden satıp daha düşük fiyattan geri alarak kâr elde etmelerine olanak tanıyan açığa satış işlemleri yasak kalmaya devam edecek.

Öz Kaynak Oranı Esnekliği: Kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik düzenleme, belirtilen tarihe kadar sürdürülecek.

Bu kararla birlikte, SPK'nın borsa yatırımcısını ve piyasa likiditesini korumaya yönelik geçtiğimiz dönemde başlattığı uygulamalar kesintisiz olarak devam etmiş olacak.

