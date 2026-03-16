Piyasa genelindeki bu hafif toparlanma sürerken, bazı hisselerdeki yabancı girişi ve çıkışı belirgin şekilde ayrışıyor.

Raporun en dikkat çekici verisi, günlük bazda yabancı payı en çok artan hisse olan EFOR oldu. EFOR, 16 bps artışla listenin başında yer alırken, onu TATEN (2.88 bps) ve ZGYO (2.1 bps) izledi.

Öte yandan aynı dönemde yabancıların en çok pozisyon azalttığı hisseler şunlar oldu:

• SVGYO: -3.05 bps

• YUNSA: -2.93 bps

• FONET: -2.82 bps

YABANCILARIN FAVORİLERİ VE UZAK DURDUKLARI

Yalnızca günlük değişimler değil, yabancı oranlarındaki süreklilik de yatırımcılar için kritik sinyaller barındırıyor.

Bazı hisselerde yabancı ilgisi haftalardır devam ediyor. Özellikle BIGCH, BINBN ve LILAK, tam 10 gündür aralıksız bir yabancı girişi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu isimleri 8 gündür artış serisini sürdüren OYYAT ve 7 gündür yükselen MAVI takip ediyor.

Yabancı Oranı Kesintisiz Düşenler:



Satış tarafında ise tablo oldukça istikrarlı. Aşağıdaki hisselerde yabancı payı tam 10 gündür aralıksız düşüş gösteriyor:

• BIZIM

• ENKAI

• GLCVY

• ISYAT

• OTKAR

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.