Borsa İstanbul’da son bir yıl, bazı şirketler için tarihi rekorlara sahne oldu. Yatırımcıların yüzünü güldüren hisselerin başında Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), Graniturk Holding (GRTHO) ve Aselsan (ASELS) geldi. Bu üç şirket, yıllık bazda yüzde 200’ün üzerinde getiri sağlayarak borsanın şampiyonları arasına girdi.

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK (PASEU): DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA YÜKSELEN GÜÇ

2024’ün en dikkat çekici performanslarından birine imza atan Pasifik Eurasia Lojistik, son bir yılda yüzde 282,27 kazanç sağlayarak zirvede yer aldı. Şirket, Türkiye ile Avrupa, Orta Asya ve Çin arasındaki demiryolu lojistik hattını etkin biçimde kullanarak global ticarette önemli bir oyuncu haline geldi.

PASEU’nun büyümesinde, özellikle Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu üzerinden sağlanan yüksek hacimli taşımacılık ve lojistik ağını çeşitlendirmesi etkili oldu. Türkiye’nin “demiryolu lojistik üssü” olma hedefinde stratejik bir rol üstlenen şirket, sadece yatırımcıları değil, sektörün de ilgisini çekiyor.

100 bin TL yatıran bir yatırımcı, PASEU sayesinde bu süreçte yaklaşık 382 bin TL’ye ulaştı.

GRANİTURK HOLDİNG (GRTHO): YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SANAYİ YATIRIMLARIYLA BÜYÜME

Graniturk Holding (GRTHO), yıllık yüzde 229,77 getiri ile ikinci sırada yer aldı. Çeşitli alanlarda yatırımları bulunan holding, özellikle enerji, gıda ve inşaat sektöründeki projeleriyle dikkat çekiyor.

Şirket, son dönemde özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelmesi ve sürdürülebilirlik odaklı projelere imza atmasıyla öne çıktı. Yatırımcıların güvenini artıran bir diğer unsur da GRTHO’nun iştirakleri üzerinden büyüme stratejisini hızlandırması oldu. 493 TL seviyelerinden işlem gören hisse, yüksek işlem hacmiyle de borsanın gündeminde kalmaya devam ediyor.

ASELSAN (ASELS): SAVUNMA SANAYİİNDE KÜRESEL BAŞARI

Savunma sanayi denince akla gelen ilk şirketlerden biri olan Aselsan, son bir yılda Yüzde 200,83’lük artışla üçüncü sırada yer aldı. 218 TL seviyesinden işlem gören ASELS, sadece Borsa İstanbul’un değil, dünya savunma sanayi şirketleri arasında da hızlı yükselişini sürdürdü.

Şirket; radar, elektronik harp sistemleri, insansız hava araçları için elektronik çözümler ve haberleşme teknolojileri gibi birçok alanda kritik projeler yürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon programlarının ana yüklenicisi olması, hisseye duyulan güveni artırıyor. Ayrıca Aselsan’ın artan ihracat gelirleri, global pazarda da Türkiye’nin markalaşmasını sağlıyor.

Yatırımcı açısından bakıldığında ise, ASELS’in düzenli büyümesi ve devlet destekli projeleri, uzun vadeli portföylerde güçlü bir tercih sebebi olmaya devam ediyor.

YATIRIMCI İÇİN ÇIKARILACAK DERS

Bu üç şirketin yükselişi, borsada sabırla bekleyen yatırımcıların ödüllendirildiğini bir kez daha gösterdi. PASEU, GRTHO ve ASELS, farklı sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen; ortak noktaları güçlü projeleri, sektörlerindeki stratejik konumları ve yatırımcıya güven vermeleri oldu. Borsa İstanbul’da her yıl çok sayıda hisse işlem görse de, sadece birkaçı öne çıkabiliyor. 2024’ün kazananları Pasifik Eurasia Lojistik, Graniturk Holding ve Aselsan oldu. Yatırımcıların merak ettiği soru ise şu: “2025’te de aynı hızla yükselecekler mi?”

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir