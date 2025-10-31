Hafta boyunca BURVA yüzde 45,28, LYDHO yüzde 43,49, BURCE ise yüzde 41,42 oranında değer kazandı.

Sanayi tarafında bu ölçüde bir ralli, son dönemde sık görülmemişti. Yatırımcılar, bu güçlü çıkışın ardında bilanço beklentileri mi yoksa grup bazlı hareket mi olduğunu tartışıyor.

BURÇELİK GRUBU HİSSELERİNDE PARALEL YÜKSELİŞ

BURVA ve BURCE’nin aynı hafta içinde benzer oranlarda yükselmesi, “Burçelik grubunda eşgüdümlü hareket” yorumlarını beraberinde getirdi.

Uzmanlara göre grubun hem vana üretimi hem de sanayi ekipmanları tarafında yıl sonuna doğru artan sipariş beklentileri, hisselere alım getirdi.

Teknik analiz cephesinde:

• BURVA için 230 TL seviyesi güçlü destek, 275 TL ise kısa vadeli direnç olarak takip ediliyor.

• BURCE tarafında 37,50 TL’nin üzerinde kalıcılık, 42 TL üzeri kapanış ihtimalini güçlendiriyor. Yatırımcılar, her iki hissede de hacim artışının “rastlantı değil, yönlü alım” olduğuna dikkat çekiyor.

LYDHO’DA İŞLEM HACMİ REKOR SEVİYEDE

Lydia Holding (LYDHO) haftalık bazda yüzde 43,49 yükselişle listenin ikinci sırasında.

Gün içinde işlem hacmi 443 milyon TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaşırken, hisse 180 TL’den 195 TL’ye kadar tırmandı.

Yatırımcı ilgisi özellikle son günlerde artarken, kısa vadeli trade’lerin yanı sıra orta vadeli pozisyonların da güçlendiği gözleniyor.

Piyasa analistleri, LYDHO’nun yükselişinde yeni iştirak beklentileri ve sermaye yapısındaki sadeleşme adımlarının etkili olabileceğini belirtiyor.

BULLS GSYO VE DÜNYA HOLDİNG DE RADAR ALTINDA

Sanayi grubundaki bu üçlüye ek olarak, Bulls GSYO (BULGS) ve Dünya Holding (DUNYH) hisseleri de haftalık bazda güçlü performans sergiliyor.

• BULGS yüzde 36,01 prim yaptı.

• DUNYH ise yüzde 33,53 artışla yatırımcısına kazandırdı. Her iki hisse de yüksek volatiliteye rağmen istikrarlı bir yükseliş trendi oluşturmayı başardı.

SANAYİYE DÖNÜŞ BAŞLADI MI?

Uzmanlara göre bu tablo, yatırımcıların yeniden reel sektöre ve sanayi hisselerine dönüş sinyali verdiğini gösteriyor. Uzun süredir teknoloji ve enerji odaklı hareket eden Borsa İstanbul’da, bu hafta sanayi hisseleri adeta öne çıktı. Teknik göstergeler momentumun hâlâ yukarı yönlü olduğunu gösterirken, bazı analistler kısa vadede kâr realizasyonlarına karşı da uyarıyor.

SON SÖZ: GÖZLER KAPANIŞTA

Borsa İstanbul’da işlem saatleri ilerledikçe gözler artık kapanışta. Eğer bu üçlü — BURVA, LYDHO ve BURCE — gün sonuna kadar mevcut seviyelerini koruyabilirse, haftayı sanayi hisselerinin damga vurduğu bir tabloyla kapatacaklar.

Yatırımcılar için en büyük soru şu: “Bu ralli haftalık bir performans mı, yoksa yıl sonuna uzanacak yeni bir trendin başlangıcı mı?”

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.