İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, son dönemde TikTok üzerinden servis edilen ve özellikle gençleri olumsuz etkileyen görüntüler nedeniyle harekete geçtiklerini söyledi. Taşkıran, "Bu kapsamda dolaşımda olan video içeriklerden oluşan geniş kapsamlı bir dosya hazırladık. Dosyanın içeriğinde özellikle 18 yaşından küçük çocukların çok kolay şekilde suça özendirildiği ve toplumumuzun ahlaki yapısıyla uyumlu olmadığını düşündüğümüz içerikler mevcut. Tüm içerikleri savcılığın değerlendirmesine sunduk" dedi.

"DURUMU HIZLA MECLİS’E TAŞIYACAĞIZ"

Taşkıran, geçmiş dönemde de TBMM'de TikTok hakkında çeşitli tartışmalar yapıldığını hatırlatarak, şu ana kadar somut ve gerçekçi bir karar çıkmadığını söyledi. Oda olarak bireysel dava açma imkanları bulunmadığı için kurumsal olarak harekete geçme kararı aldıklarını belirten Taşkıran, "Biz internet kafeciler olarak daha çok 18 yaşından küçük çocuklarla muhatap oluyoruz. Bu nedenle ciddi bir sorumluluk hissediyoruz. Konuya hakimiyetimiz var. TBMM'de ilgili tüm komisyonlarda durumu detaylıca anlatıp davadan sonuç almak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

SİLAHLI PAYLAŞIMLAR VE ÇETELEŞME İDDİASI

Suç duyurusu dilekçesinde, çocukların ateşli silahlar, kesici-delici aletler ve tabancalarla poz verdiği; tehdit ve güç gösterisi içeren videoların TikTok'ta yaygınlaştığı belirtildi. Bu paylaşımların diğer çocuklar tarafından taklit edildiği, yorumlar ve özel mesajlar yoluyla grup ve çeteleşme eğilimlerinin oluştuğu ifade edildi. Dilekçede, bu içeriklerin şiddeti meşrulaştırdığı, suçu cazip hale getirdiği ve toplumsal güvenliği tehdit eden sistematik bir sorun haline geldiği savunuldu.

Ayrıca platformun etkili bir yaş doğrulama, içerik denetimi ve önleyici mekanizma kurmadığı, mevcut denetim süreçlerinin yetersiz kaldığı ileri sürüldü.

DİNİ DEĞERLERİ HEDEF ALAN İÇERİKLER

Dilekçede, çocuklar tarafından üretilen ve çocuklara hitap eden; namaz ibadetiyle alay eden, dini ritüelleri küçümseyen ve tahkir edici nitelikteki videoların algoritma yoluyla geniş kitlelere ulaştırıldığı da kaydedildi. Bu içeriklerin çocukların değer gelişimini olumsuz etkilediği, kutuplaşma ve nefret ortamını beslediği belirtildi.

HUKUKİ DAYANAKLAR SIRALANDI

Şikayette; Türk Ceza Kanunu'nun 106, 214, 220 ve 216/3. maddeleri, 6136 sayılı Kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Anayasa'nın 41 ve 58. maddeleri ile 5651 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklere atıf yapıldı. Platformun, çocukların silah ve dini değerleri aşağılayan paylaşımlarını etkin biçimde kaldırmadığı ve yayılımı önleyecek gerçek tedbirler almadığı savunuldu.

İNTERNET KAFELER DE GÜNDEMDE

İçeriklerin ebeveyn denetimi dışında, internet kafeler gibi toplu erişim noktalarında da üretilip tüketilebildiğine dikkat çekilerek; ilgili kurumların ve meslek odalarının bilgilendirilmesi istendi. İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası, savcılığın kamu düzeni ve çocukların üstün yararı gerekçesiyle platform hakkında soruşturma başlatmasını ve önleyici tedbirlerin gecikmeksizin uygulanmasını talep etti.